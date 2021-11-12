HDP'li Kaçmaz: "Cezaevlerinde hak ihlalleri sürekli gündemde olan bir konu" - Son Dakika

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Cezaevlerinde hak ihlalleri sürekli gündemde olan bir konu." dedi.

Kaçmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Gerek ulusal gerekse uluslararası sözleşmelerle ve yine insan hakları hukukunda mahpusların haklarıyla ilgili oldukça gelişmiş standartlar olmasına karşın mahpuslar, ilgili hakları ve düzenlemeleri doğrudan kullanamamakta, tutuldukları yerlerde bulunan yetkililer aracılığıyla bu haklarından yararlanabilmekte." diye konuştu.

Bu hakların kullanımı konusunda çoğu zaman keyfi biçimde kısıtlama durumlarıyla karşı karşıya kalınabildiğini savunan Kaçmaz, "Cezaevlerinde hak ihlalleri sürekli gündemde olan bir konu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca maalesef ki sürekli bu sorunlarla karşılaşmış bulunmakta toplum. Özellikle son yıllarda cezaevi personellerinin keyfi tutumları, davranışları artık neredeyse gündemin değişmez bir parçası haline gelmiş durumda." ifadesini kullandı.

Bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını da öne süren Kaçmaz, bu sorunları anlattı.