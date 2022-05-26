HDP'li Kerestecioğlu: "Belediyesi, valiliği el ele vermiş, Ankara'da kent suçu işliyor" - Son Dakika
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HDP'li Kerestecioğlu: "Belediyesi, valiliği el ele vermiş, Ankara'da kent suçu işliyor"

26.05.2022 12:14
HDP'li Kerestecioğlu: "Belediyesi, valiliği el ele vermiş, Ankara'da kent suçu işliyor"

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara'daki Abdi İpekçi Parkı'nda yapılan çalışmalarla kent hafızasının yok edildiğini savunarak, "Belediyesi, Valiliği el ele vermiş, Ankara'da restore adı altında kent suçu işliyor.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara'daki Abdi İpekçi Parkı'nda yapılan çalışmalarla kent hafızasının yok edildiğini savunarak, "Belediyesi, Valiliği el ele vermiş, Ankara'da restore adı altında kent suçu işliyor." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplum, kent, doğa ve insanca bir yaşam için mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Abdi İpekçi Parkı'nda, önce Valiliğe ek hizmet binası için çalışma yapıldığını, park içindeki havuzun da betonla doldurulduğunu ifade eden Kerestecioğlu, "Belediyesi, Valiliği el ele vermiş, Ankara'da restore adı altında kent suçu işliyor. Güya insan odaklı, çevre dostu belediyecilik yapılacaktı ama anlaşılan Ankara Belediyesinin de kentsel tasarımdan anladığı yine asfalt, beton belediyeciliği." diye konuştu.

Kerestecioğlu, Kurtuluş Parkı'nın da bakımsız bırakıldığını, vatandaşların bu parklardan uzaklaştırılmak istendiğini savunarak, Ankaralıların parklarından vazgeçmemesini istedi.

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Kaynak: AA

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