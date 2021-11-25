HDP'li Kerestecioğlu: "Enflasyonun en çok vurduğu alanlardan birisi de emlak sektörü oldu" - Son Dakika

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Enflasyonun en çok vurduğu alanlardan birisi de emlak sektörü oldu." dedi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Un, ekmek fiyatları dediğimiz zaman 'terörle mücadele'; soğan dediğimizde 'güvenlik' diyen bir iktidarla ve bakanlarla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Bütçe görüşülürken de bütçe hedeflerinden çok geride kalındığını söyleyen Kerestecioğlu, "Doların alıp başını gitmesiyle o bütçenin de revize edilmesi gerektiğini daha önce grup başkanvekillerimiz de ifade etti." diye konuştu.

Enflasyonun en çok vurduğu alanlardan birisinin de emlak sektörü olduğunu savunan Kerestecioğlu, asgari ücretle ya da sabit gelirle geçinen yurttaşların sağlıklı ve yaşanabilir bir evde oturmasının artık neredeyse hayal olduğunu, ekim ayı sonu itibarıyla Ankara'da yıllık kira artışının yüzde 40'ı aştığını dile getirdi.

Ankara Mimarlar Odası'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi arasında imzalanan Kurtuluş Parkı'nın yeniden işlevselleştirilmesine dair protokolün iptali için 8 Kasım'da idare mahkemesine başvurduğunu anımsatan Kerestecioğlu, "Öncelikle bir kent suçu işlenmesin diye yapılan bu başvuruyu biz de sahipleniyor ve Mimarlar Odası'nın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çünkü, önlemini almaz, mücadele etmezsek, parkın tüm kullanım hakkı belli ki zamanla özel bir üniversiteye devredilecek." değerlendirmesinde bulundu.