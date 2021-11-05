HDP'li Koçyiğit: "Muş'un en temel sorunlarından birisi sağlığa erişim sorunu" - Son Dakika

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Muş'un ve bölgenin en temel sorunlarından birisi sağlığa erişim sorunu." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir ülkenin demokrasisi ve gelişmişliğinin en temel göstergesinin cezaevleri olduğunu söyledi. Türkiye'deki cezaevlerinde hak ihlalleri olduğunu savunan Koçyiğit, Silivri Cezaevinde bazı hükümlülerin yatakları olmadığı için yerde kartonların üstünde yattığını, cezaevi görevlilerinin bu duruma karşı tedbir almadığını ileri sürdü.

Sincan Cezaevinde de hak ihlallerin olduğunu iddia eden Koçyiğit, "İnsanlar cezalarını dolduruyorlar, idari gözlem kurulları kendisini mahkeme yerine koyarak onların cezaevinden çıkmalarını engelliyor." ifadesini kullandı.

Seçim bölgesindeki sıkıntılara değinen Koçyiğit, "Muş'un ve bölgenin en temel sorunlarından birisi sağlığa erişim sorunu. Muş doğurganlık oranı çok yüksek bir il olmasına rağmen en büyük ilçelerinden Malazgirt ve Bulanık'ta kadın doğum hekimi yok. Muş'un sağlık sorunlarının çözülmesini ve halkımızın layık olduğu şekilde sağlık hizmeti almasını ifade ediyoruz." dedi.