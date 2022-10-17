HDP'li Kurtulan: "Cezaevi sorunları bitmek bilmiyor"

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, "Cezaevi sorunları bir türlü bitmek bilmiyor. Hak ihlalleri her gün daha da artarak devam ediyor." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlığa erişimin cezaevlerinde büyük bir problem olduğunu savundu.

Cezaevlerinde çıplak aramaların da yapıldığını iddia eden Kurtulan, şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevi sorunları bir türlü bitmek bilmiyor. Hak ihlalleri her gün daha da artarak devam ediyor. Cezaevlerindeki sorunları tespit eden komisyonumuz var. Ne yazık ki burada yetersiz kaldığını söylemek mümkün. Birlikte cezaevlerine gidiyoruz, sorunların tespiti yapılıyor fakat Genel Kurulda 'bu dezenformasyondur' deyip kapatılıyor. Adalet Bakanlığı ise cezaevleri kendisine bağlı bir yapı, bir birim değilmiş gibi bir tutum içerisinde. Yaşanan hak ihlalleri genellikle gizleniyor."