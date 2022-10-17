HDP'li Kurtulan: "Cezaevi sorunları bitmek bilmiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Kurtulan: "Cezaevi sorunları bitmek bilmiyor"

17.10.2022 14:24
HDP'li Kurtulan: "Cezaevi sorunları bitmek bilmiyor"

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, "Cezaevi sorunları bir türlü bitmek bilmiyor.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, "Cezaevi sorunları bir türlü bitmek bilmiyor. Hak ihlalleri her gün daha da artarak devam ediyor." dedi.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlığa erişimin cezaevlerinde büyük bir problem olduğunu savundu.

Cezaevlerinde çıplak aramaların da yapıldığını iddia eden Kurtulan, şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevi sorunları bir türlü bitmek bilmiyor. Hak ihlalleri her gün daha da artarak devam ediyor. Cezaevlerindeki sorunları tespit eden komisyonumuz var. Ne yazık ki burada yetersiz kaldığını söylemek mümkün. Birlikte cezaevlerine gidiyoruz, sorunların tespiti yapılıyor fakat Genel Kurulda 'bu dezenformasyondur' deyip kapatılıyor. Adalet Bakanlığı ise cezaevleri kendisine bağlı bir yapı, bir birim değilmiş gibi bir tutum içerisinde. Yaşanan hak ihlalleri genellikle gizleniyor."

YORUMLAR
500
Ekonomik düzenlemeleri içeren 'torba' kanun teklifi görüşmeleri sürüyor Ekonomik düzenlemeleri içeren 'torba' kanun teklifi görüşmeleri sürüyor Eski HDP Milletvekili Güven'e 'terör örgütü propagandası' suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası Eski HDP Milletvekili Güven'e 'terör örgütü propagandası' suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Kurtulan: 'Cezaevi sorunları bitmek bilmiyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Ankara'da gol yağmuru
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 21:26:53. #1.11#
SON DAKİKA: HDP'li Kurtulan: "Cezaevi sorunları bitmek bilmiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement