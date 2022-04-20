HDP'li Kurtulan, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını iddia etti - Son Dakika
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HDP'li Kurtulan, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını iddia etti

20.04.2022 14:24
HDP'li Kurtulan, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını iddia etti

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, cezaevlerinde hak ihlalleri olduğunu ileri sürdü.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, cezaevlerinde hak ihlalleri olduğunu ileri sürdü.

Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen günlerde HDP'li milletvekilleri, dernekler ve baro temsilcilerinden oluşan bir heyetin bazı cezaevlerini ziyaret ettiğini söyledi. Bu kapsamda yetkililerle görüştüklerini, cezaevinde bulunanların aileleri ve baroları ziyaret ettiklerini anlatan Kurtulan, kelepçeli muayenenin işkenceye dönüştüğünü, hastane sevklerinin geç olduğunu savundu.

Kurtulan, eşya ve kitapların keyfi olarak kısıtlandığı şikayetleri geldiğini, en büyük sorunlardan birinin istek dışında sevk olduğunu iddia etti.

HDP'li Kurtulan, cezaevlerinde hak ihlalleri olduğunu ancak AK Parti'nin hak ihlallerini inkar ettiğini öne sürdü.

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Halkların Demokratik Partisi, Fatma Kurtulan, Milletvekili, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Kurtulan, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını iddia etti - Son Dakika


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