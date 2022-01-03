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HDP'li Oluç'tan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki Açıklaması - Son Dakika

HDP'li Oluç'tan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki Açıklaması

03.01.2022 14:35
HDP'li Oluç'tan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bu kadar yüksek zamlar yapılmışken TÜİK, yıllık yüzde 36'dan söz ediyor.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bu kadar yüksek zamlar yapılmışken TÜİK, yıllık yüzde 36'dan söz ediyor. Hayali rakamlarla gerçekleri ters düz etme peşindeler." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında,TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Enflasyonun, TÜİK'in üzerinde oynanmış verilerine rağmen 19 yıllık bir rekor kırdığını ileri süren Oluç, Nisan 2001'den bu yana ilk defa aylık TÜFE'nin, yüzde 10'u aştığını dile getirdi. Oluç, bunun, yanlış ekonomi politikaları ve tercihler ile faiz takıntısından kaynakladığını iddia etti.

HDP'li Oluç, geçen yılın son gününde doğal gazdan elektriğe, temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu kadar yüksek zamlar yapılmışken TÜİK, yıllık yüzde 36'dan söz ediyor. Gerçek değil tabii ki biliyoruz. Hayali rakamlarla gerçekleri ters düz etme peşindeler. Bu iktidar yanan ocakları söndürdü, kaynayan tencerelerin altını kıstı, ısınan hane bırakmadı, çocuklar yataklarına aç girmeye başladılar. Bugün toplum tam bir zam zulmü ile karşı karşıya. Niye bugüne kadar bu zamları beklettiler? Çünkü eğer bu zamlar aralık ayında yapılmış olsaydı enflasyon oranlarına yansıyacaktı, memur ve emekli maaş oranları buna ayarlanacaktı. Memur ve emekliye bir oyun oynandı, halkına oyun oynayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Elektrik ve doğal gaz artık lüks tüketim maddesi haline geldi."

Oluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuşmasında, "Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefete rağmen..." ifadesini kullandığını hatırlatarak, "Milletin felaket yaşıyor, onu itiraf etmiş." diye konuştu.

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkındaki iddianameye ilişkin ise Oluç, "O kadar içi çöple dolu olan bir iddianameden söz ediyoruz ki avukatının da dediği gibi, bir iddianame değil bir 'iftiraname' ile karşı karşıyayız. DİAYDER'de örgütlü bulunan, çalışmasını sürdüren bütün imamların yanındayız. DİAYDER yasal bir dernektir, yasa dışı hiçbir çalışması yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İstatistik Kurumu, Saruhan Oluç, Enflasyon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: HDP'li Oluç'tan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki Açıklaması - Son Dakika
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