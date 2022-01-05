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HDP'li Paylan, ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriğin ücretsiz yapılmasını istedi - Son Dakika

HDP'li Paylan, ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriğin ücretsiz yapılmasını istedi

05.01.2022 12:37
HDP'li Paylan, ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriğin ücretsiz yapılmasını istedi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "TBMM, bu kara kışta faturalarını ödeyemeyen yurttaşlarımızın derdine derman olmalı. Bu açıdan HDP olarak biz bir kanun teklifi hazırladık ve diyoruz ki gelin ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriği ücretsiz yapalım." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "TBMM, bu kara kışta faturalarını ödeyemeyen yurttaşlarımızın derdine derman olmalı. Bu açıdan HDP olarak biz bir kanun teklifi hazırladık ve diyoruz ki gelin ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriği ücretsiz yapalım." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların iğneden ipliğe her şeye zam yağmuru altında kaldığını belirterek "Sayın Erdoğan, 'Asgari ücrete yüzde 50 zam yaptım.' demişti ama daha asgari ücretlinin cebine bu zam girmeden kaşıkla verilen zamlar kepçeyle geri alınmış oldu." görüşünü savundu.

Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara değinen Paylan, "Özellikle elektrik ve doğal gaz zamlarıyla yurttaşlarımız için zaten ödenemez durumda olan faturalar daha da fahiş bir hal aldı." diye konuştu.

Paylan, geçen yıl faturalarını ödeyemediği için milyonlarca yurttaşın elektrik ve doğal gazının kesildiğini dile getirerek bu sayının yeni zamlarla birlikte artacağını savundu. Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM, bu kara kışta faturalarını ödeyemeyen yurttaşlarımızın derdine derman olmalı. Bu açıdan HDP olarak biz bir kanun teklifi hazırladık ve diyoruz ki gelin ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriği ücretsiz yapalım. Şimdi soracaklar bu mümkün mü? Mümkün. Hesabını yaptık. Her bir haneye ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriği ücretsiz sağlamanın maliyeti 80 milyar TL. Peki bu 80 milyar TL neye tekabül ediyor? Türkiye'nin bütçesinden yalnızca beş müteahhitte 80 milyar TL para aktarılıyor. Gelin bu yandaş müteahhitte aktarılan 80 milyar TL'yi keselim ve 84 milyon yurttaşımızın elektriğini ve doğal gazını ücretsiz olarak sağlayalım. Peki bu doğal gaz ve elektrik sınırsız mı olacak? Hayır, diyoruz ki ihtiyaç sınırına kadar. Yani ihtiyaç sınırı olarak belirlediğimiz 250 kilovatsaat elektrik ve 250 metreküpe kadar doğal gazın ücretsiz olmasını sağlayalım."

Kanun teklifinin detaylarını da anlatan Paylan, doğal gaz olmayan yerlerde de doğal gaza eş değer kömür veya odun desteğinin ücretsiz olarak sağlanmasını önerdiklerini aktararak kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını söyledi.

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Doğalgaz, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: HDP'li Paylan, ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriğin ücretsiz yapılmasını istedi - Son Dakika
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