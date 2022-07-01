HDP'li Paylan: "Kamuda hiç kimse yoksulluk sınırının altında maaş almasın" - Son Dakika
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HDP'li Paylan: "Kamuda hiç kimse yoksulluk sınırının altında maaş almasın"

01.07.2022 13:27
HDP'li Paylan: "Kamuda hiç kimse yoksulluk sınırının altında maaş almasın"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kamuda hiç kimsenin yoksulluk sınırının altında maaş almaması gerektiğini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kamuda hiç kimsenin yoksulluk sınırının altında maaş almaması gerektiğini söyledi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yoksulluk sınırının 20 bin 818 liraya ulaştığını, bu durumda asgari ücreti 5-6 bin liralarda tutmanın büyük bir vicdansızlık olacağını dile getirdi.

Asgari ücretin 10 bin TL olarak açıklanmasını talep ettiklerini belirten Paylan, enflasyon canavarının daha da büyüyeceğini, bu rakamların anlamsız hale geleceğini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve bugün Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak olan "torba" kanun teklifine ilişkin Paylan, "Bu torba yasa geçim için değil, seçim için. AKP, Türkiye'nin geleceğini düşünmüyor, tek düşüncesi; ben seçimi nasıl kazanırım." diye konuştu.

Söz konusu kanun teklifinde 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeler olduğuna dikkati çeken Paylan, "3600 ek göstergede dağ fare doğurdu." dedi.

Göstergelerden bakıldığında üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarında "inanılmaz yükseliş" olurken, memurların maaşlarında yalnızca 118 TL'lik bir artış olduğunu iddia eden Paylan, "Kamuda personel reformu yapılmalıdır. Dar gelirli memurların maaşları iyileştirilmelidir. Bir önerimiz daha var: Kamuda hiç kimse yoksulluk sınırının altında maaş almasın." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Paylan: 'Kamuda hiç kimse yoksulluk sınırının altında maaş almasın' - Son Dakika

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