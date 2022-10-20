HDP'li Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulacak - Son Dakika
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HDP'li Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulacak

20.10.2022 13:11
HDP'li Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulacak

Tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak.

Tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in durumunu görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Karma Komisyon, Güzel ile ilgili Hazırlık Komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika HDP'li Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulacak - Son Dakika
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