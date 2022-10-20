TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in durumunu görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Karma Komisyon, Güzel ile ilgili Hazırlık Komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › HDP'li Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulacak - Son Dakika

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