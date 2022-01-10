HDP'li Semra Güzel itiraf etti: Sözlümdü, çözüm süreci zamanında görüştüm! - Son Dakika

Semra Güzel; fotoğrafların şimdi ortaya çıkarılmasının ise karalama ve linç kampanyası olduğunu iddia etti.

AİLE ARASINDA SÖZLENMİŞLER

Çözüm Süreci zamanında Kuzey Irak'a gittiğini söyleyen Güzel fotoğraflardaki terörist ile ilgili şu detayları açıkladı: "Volkan Bora ile üniversite yıllarımda tanıştım ve bir süre arkadaş olarak görüştüm. Kendisi ile yaşadığımız duygusal yakınlık sonucunda, aileler arasında yaptığımız bir tören sonrasında sözlendik.Volkan Bora gazetecilik yaparken, 2009 sonlarında maruz kaldığı soruşturma ve davalar neticesinde yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Ulaşmaya çalışmama rağmen, 2014 yılına kadar kendisiyle hiçbir şekilde görüşemedik.2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora'ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır."

"O ZAMAN HDP'YE ÜYE DEĞİLDİM"

Bu fotoğrafların çekildiği dönemde HDP ve hiçbir siyasi partiyle üyelik ilişkisinin olmadığını söyleyen Semra Güzel, 5 yıl önce öldürülen teröristin üstünden çıkan fotoğraflarla ilgili hakkında hiçbir soruşturma açılmadığını söyledi. Güzel "2014 yılı içerisinde kamu alanında görev yapmaktaydım ve hiçbir siyasi partiye üyeliğim yoktu. 2017 yılında, Volkan Bora'nın yaşamını kaybetmesinin ardından ele geçirilen kimi materyaller sonucu açılan soruşturma dosyalarında bana dair herhangi bir işlem olup olmadığını bilmiyorum. Fakat 2018'de milletvekili seçilene kadar, hiçbir şekilde hakkımda bir soruşturma başlatılmadı ve ifadeye dahi çağrılmadım." dedi.

Fotoğraflarla ilgili "Yaşadığımız coğrafyada, insanların sevdiklerini, çocuklarını, arkadaşlarını kaybetmenin acısını artık yaşamamayı ve uzaktaki sevdiklerini bir gün görmeyi umdukları bir barış arayışı var. Anılarımız, hikâyelerimiz, yaşanmışlıklarımız ve acılarımız var" diyen Güzel, fotoğrafların basına servis edildiğini öne sürdü ve hukuki yollara başvuracağını belirtti.