HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu - Son Dakika
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HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu

03.07.2022 16:26

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. 1050 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar yeniden aday oldu. 2023 seçimleri için Sancar, Tabanımızla, demokrasi ittifakının bileşenleriyle, ulaşabileceğimiz bütün kesimlerle istişare ederek, aday belirleyeceğiz dedi.

HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi, yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Partililer, 3 ayrı arama noktasından geçtikten sonra salona alındı. Katılımcıların üst aramalarında bulunan şarj aleti, kalem, çakmak, laptop, kulaklık gibi eşyalar içeri sokulmadı. Kongreye CHP, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ile Saadet Partisi'nin temsilcileri ile çok sayıda dernek ve vakıf temsilcisi katıldı. BULDAN EZİLENLERİN, SESİ VE SÖZÜ OLDUK

Divan seçiminin ardından HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan, "Herkes için adalet diyerek, adalet arayanların sözünü omuzlarımızda taşıdık. Her bir inanç ve kimlik için eşit yurttaşlık dedik, Alevilerle birlikte can olduk. Ezilenlerin, engellilerin, mültecilerin, çocukların sesi ve sözü olduk. Yalnız değilsiniz, HDP var dedik. Parlamentoda yürüttüğümüz çalışmalarla başka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu gösterdik" dedi.

SANCAR İSTİŞARE EDEREK ADAY BELİRLEYECEĞİZ

HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar da barışın, savaşın ve düşmanlığın antitezi olduğunu belirterek, "Barış istiyoruz, bunun önündeki en büyük engelin; HDP fikriyatına düşmanlık siyaseti olduğunu biliyoruz. Tabandan kurulacak ve toplumsal mutabakatla kurulacak bir barış sürecinden bahsediyoruz. Toplumsal mutabakatla hayata geçirilecek, bir barış sürecini öneriyoruz. Meclis'in merkezde olmasını neden istiyoruz Sürecin güvencesini oluşturacaktır, oluşturmalıdır, şeffaflığı sağlayacaktır, sağlamalıdır. Katılımcılığı mümkün kılacaktır, kılmalıdır. Bunlar olmadan barış sürecini çözüme götürmek, kalıcı kılmak mümkün değildir" diye konuştu.

"2023 seçimlerine de değinen Sancar, Tabanımızla, demokrasi ittifakının bileşenleriyle, ulaşabileceğimiz bütün kesimlerle istişare ederek, aday belirleyeceğiz. Hedefimiz de en az ikinci tura kalmak olacaktır. Yeni bir yaşam ve yeni bir toplumsal sözleşme ve yeni yaşamı kurma yürüyüşüdür. 'İnancımız sonsuzdur' sözünü, bütün halklara ve dünyaya veriyoruz. Bu sözü mutlaka gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından delegeler, yeniden aday olan mevcut Eş Genel Başkanlar Buldan ile Sancar için oy kullandı. Öte yandan konuşmalar sırasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açmak isteyen 2 kişi, partililerce engellenerek salondan çıkarıldı.

YORUMLAR
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HDP'nin 5. Olağan Kongresi yapılıyor (2) HDP'nin 5. Olağan Kongresi yapılıyor (2) Son dakika haber! HDP 5'inci Olağan Genel Kongresi'nde terörist başının posterini açmaya çalıştılar Son dakika haber! HDP 5'inci Olağan Genel Kongresi'nde terörist başının posterini açmaya çalıştılar
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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