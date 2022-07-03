HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu (2)

03.07.2022 17:39
HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu (2)

BULDAN VE SANCAR YENİDEN SEÇİLDİKongrede, 1050 delegeden 806'sı oy kullandı ve geçerli oy sayısı ise 797 olarak belirlendi.

BULDAN VE SANCAR YENİDEN SEÇİLDİ

Kongrede, 1050 delegeden 806'sı oy kullandı ve geçerli oy sayısı ise 797 olarak belirlendi. Mevcut Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar oyların tamamını alarak yeniden seçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIKongrede terör örgütü propagandası yaparak, slogan atan 4 kişi gözaltına alınırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklaada, "Ankara Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi 5'inci Olağan Kongresinde atılan sloganlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar 4 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve başsavcılığımıza sevklerinin sağlanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

YORUMLAR
500
HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti Son dakika haberleri! HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri! HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Ankara Başsavcılığı, Pervin Buldan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:38 Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti
17:09 Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 17:46:17. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement