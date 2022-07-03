Kongrede, 1050 delegeden 806'sı oy kullandı ve geçerli oy sayısı ise 797 olarak belirlendi. Mevcut Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar oyların tamamını alarak yeniden seçildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu (2) - Son Dakika

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