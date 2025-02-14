Hegseth: Ukrayna'nın Sınırları Müzakerelere Bağlı - Son Dakika
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Politika

Hegseth: Ukrayna'nın Sınırları Müzakerelere Bağlı

Hegseth: Ukrayna\'nın Sınırları Müzakerelere Bağlı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Ukrayna'nın sınırlarına dönüşünün müzakerelere bağlı olduğunu belirtti.

14.02.2025 16:49
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'nın Şubat 2022'den önceki sınırlarına dönme ihtimalinin yürütülecek müzakerelere bağlı olduğunu söyledi. "ABD askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması, Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerçekçi değil" diyen Hegseth, ABD'nin Avrupa dışında komünist Çin gibi çok farklı tehditlerle mücadele etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile görüştü. Hegseth ve Kosiniak-Kamysz, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna- Rusya arasındaki savaşın durdurulması konusundaki girişimlerini değerlendiren Hegseth, gazetecilerin Ukrayna'nın Şubat 2022 öncesindeki sınırlara dönmesine ilişkin soruya, "Her şey mümkün. Bugün itibarıyla benim görevim görüşmelere belirli bir dozda gerçekçilik katmak. Ukrayna sınırlarının 2014 öncesine döndürülmesi pek gerçekçi değil, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerçekçi değil" dedi. Görüşmelerin başlamasını motive etmek için müttefiklerinin beklentilerine belirli bir realizm katmaları gerektiği inancında olduklarını belirten Pete Hegseth, Ukrayna sınırlarının Başkan Trump, Putin, Zelenskiy ve Avrupalılar arasında yapılacak görüşmelere bağlı olacağını söyledi.

"ABD, komünist Çin'in caydırılması dahil birçok farklı problemle mücadele etmek zorunda olacak"

Çatışmaların, ölümlerin sona ermesini istediklerini ifade eden Hegseth, "Bu görüşmeler esnasında ABD askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasını konuşmayacağız. Başkan Trump'ın bunu isteyeceğini sanmıyorum, bunu Avrupalılar çözmeli. Başkan'ın ABD'nin askeri varlığı, ortaklık, yatırım gibi her türlü opsiyondan faydalanma hakkı var" dedi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin Doğu Avrupa'da asker sayısını düşürme ihtimaline ilişkin soruya ise, "Başkan Trump da ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının Putin'i caydırmak için önemli olduğunu biliyor. Benim bakış açıma göre, ABD'nin Avrupa kıtasındaki varlığı önemli. Ancak 10-15 yıl sonra ne tür tehlikelerin olacağı, ABD güçlerinin yapısı, bizlerin yeryüzündeki ihtiyaçları gibi geniş bir tartışmanın konusu. Her şeyden önce Avrupa devletleri savunma harcamalarını artırmak zorunda. Avrupalı müttefiklerimiz için güçlü bir mesajımız var: Yatırım yapma zamanı geldi. Çünkü, ABD'nin varlığının sonsuza kadar süreceğini varsayamayız. ABD, komünist Çin'in caydırılması dahil birçok farklı problemle mücadele etmek zorunda olacak" yanıtını verdi.

Polonya Savunma Bakanı: "Ukrayna'ya askerimizi göndermek yerine lojistik güvenliğini sağlamalıyız"

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise Trump'ın yaptığı görüşmelerin henüz başlangıç olduğunu, finalin nasıl olacağını ise hep birlikte göreceklerini söyledi. Müttefikler olarak birlik olmaları, güçlü olmaları gerektiğini ifade eden Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "Polonya, Ukrayna'yı destekleme konusunda savaşın ilk gününden beri çok şey yaptı, halen de yapıyor. Ukrayna'ya insani yardım, askeri yardım, mühimmat, teçhizatın yüzde 95'i 3 yıldan beri Polonya üzerinden gidiyor. Polonya'nın rolü bu. Ukrayna'ya kendi ordumuzu göndermek yerine bu rolü geliştirmeliyiz, lojistik güvenliğini sağlamalıyız. Silahlanma sanayisine yatırım yapan firmalarımızı Ukrayna'ya yollayarak bunu hızlıca ve ortak bir şekilde yapabiliriz" dedi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Savunma, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hegseth: Ukrayna'nın Sınırları Müzakerelere Bağlı - Son Dakika

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