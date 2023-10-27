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Görevden dönen askerler, tarladaki yazıyı görünce hemen kayda girdi - Son Dakika

Görevden dönen askerler, tarladaki yazıyı görünce hemen kayda girdi

Son Güncelleme: 27.10.2023 12:31

Amasya'da helikopterle görevden dönen askerler, tarlasına traktör ile 'Cumhuriyet' yazan çiftçiyi görüntüledi. O anları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" notunu düştü.

Amasya'da helikopter ile görevden dönen 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, tarlasına traktör ile 'Cumhuriyet' yazan çiftçiyi görüntüledi. Bu anlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" notu ile paylaşıldı.

Helikopterle görevden dönen askerler, tarlasına 'Cumhuriyet' yazan çiftçiyi görüntüledi

YAZIYI GÖRÜNCE HEMEN KAYDA GİRDİ

Merzifon'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, helikopterle arama-kurtarma görevinden döndüğü sırada tarlasına traktörü ile 'Cumhuriyet' yazan çiftçiyi fark etti. Hava Kuvvetleri personeli, helikopter ile tarlanın üzerinde birkaç tur atarak, çiftçi ile tarlada oluşturduğu yazıyı görüntüledi.

Helikopterle görevden dönen askerler, tarlasına 'Cumhuriyet' yazan çiftçiyi görüntüledi

BAKANLIK O ANLARI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, tarlasına 'Cumhuriyet' yazarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayan çiftçinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, "Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, helikopterle arama-kurtarma görevinden dönerken eşsiz bir manzarayla karşılaşmış. Amasyalı bir çiftçimizin traktörle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını tarlasına yazdığını görünce o anları görüntülemiş. Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Görevden dönen askerler, tarladaki yazıyı görünce hemen kayda girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevden dönen askerler, tarladaki yazıyı görünce hemen kayda girdi - Son Dakika
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