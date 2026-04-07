Her Gebeye Bir Ebe Uygulaması Başladı

07.04.2026 19:01
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Özellikle 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımızın takibini nerede yapılırsa yapılsın, ebe yanında olacak. Özellikle bunu bir daha belirtmek istiyorum. İster özel sektörde olsun, ister kamu sektöründe olsun, ister özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediyoruz. Bu ebe, anneyle beraber 3 ay geçirecek. Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen, 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması'na katıldı. Burada davetlilere seslenen Bakan Memişoğlu, "Sezaryen, normal doğumun tıbben mümkün olmadığı ya da anne ve bebek sağlığının risk altında olduğu durumlarda hekim kararıyla başvurulması gereken ciddi bir ameliyattır. Ne yazık ki ülkemizde, tıbbi açıdan gerekli olmayan sezaryen oranlarının dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Ülke olarak bu gerçeği görmek ve gelecek nesillerimizin sağlığı için bu durumu düzeltmek zorundayız. Doğum denildiğinde ilk akla gelen; fizyolojik olan normal doğum olmalıdır. Bu mucizevi an, sağlıklı bir neslin de temel taşıdır. Annenin hızlı iyileşmesi, doğum sonrası sürecin sağlıklı ilerlemesi, emzirmenin erken başlaması ve anne-bebek bağının daha güçlü kurulması açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Normal doğum bebekler açısından da dış dünyaya uyum, bağışıklık sisteminin gelişimi ve hayata daha sağlıklı bir başlangıç bakımından çok kıymetli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Bakan Memişoğlu, ilk hamileliğini yaşayan anneye, 3 ay ebe tahsis ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Mesleki mevzuatlarını güncelleyerek ebelerimizi hem sahada hem de doğumhanede çok daha etkin hale getirdik. Özellikle 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımızın takibini nerede yapılırsa yapılsın, ebe yanında olacak. Özellikle bunu bir daha belirtmek istiyorum. İster özel sektörde olsun, ister kamu sektöründe olsun, ister özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediyoruz. Bu ebe, anneyle beraber 3 ay geçirecek. Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak. İstiyoruz ki, ilk gebeliğinde tecrübeli bir ebemiz devamlı yanında olsun, güven versin, rehberlik etsin."

'KONYA'DA SEZARYEN ORANI YÜZDE 30 GERİLEDİ'

Bakan Memişoğlu, ülke genelinde bin 774 gebe okulu açtıklarını ifade ederek, "Ülke genelinde hizmet veren bin 774 gebe okulumuzda sadece son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımızın ve ailemizin bu en özel zamanlarında onlara destek olduk. Tabi bu eğitimlerde baba adaylarını da unutmuyoruz. Onların eğitimlere katılması da son derece kıymetlidir. Çünkü doğum, sadece annenin değil, aile olmanın yolculuğudur. Gebe eğitimlerimizin sahadaki olumlu örneklerinden biridir. Bugün Konya'mızda yürüttüğümüz eğitim süreçlerine dahil olan anne adaylarımızda sezaryen oranı yüzde 30'a gerilemiş durumda. Bu oran, tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir tablodur" diye konuştu.

Haber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA,

Kaynak: DHA

