Hilmi Türkmen: 41 yıllık belediye tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hilmi Türkmen: 41 yıllık belediye tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Hilmi Türkmen: 41 yıllık belediye tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi\'ne haciz geldi
24.05.2025 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com ekranlarında Neşe Berber'in konuğu olan eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 14 ayda Sinem Dedetaş yönetiminde ilçenin her alanda geriye gittiğini belirterek "41 yıllık Üsküdar Belediyesi tarihinde ilk defa belediyeye haciz memurları geldi. Personelin maaşını ödeyemediler" ifadelerine yer verdi.

Son dönemlerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a yönelik eleştirileri ile gündeme gelen eski başkan Hilmi Türkmen, konuk olduğu Haberler.com ekranlarından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"İLÇEMİZ 14 AYDA HER ALANDA GERİYE GİTTİ"

Seçimlerden bu yana 14 ayın geride kaldığını belirten Türkmen, "Üsküdar diğer CHP'li belediyelerde olduğu gibi ne yazık ki bu 14 ayda bir yılı aşkın süre içerisinde her alanda geriye gitti, her alanda... Hizmet anlamında, eser proje üretimi anlamında, ekonomik kaynaklar anlamında, personel yönetimi anlamında, sosyal belediyecilik anlamında, kentsel dönüşüm anlamında... Hangi başlığı konuşursak konuşalım. Emin olun bunu bir başka partili olduğu için söylemiyorum. Ben bir Üsküdarlıyım sonuçta" ifadelerine yer verdi.

"41 YILLIK ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TARİHİNDE..."

Üsküdar Belediyesi'ne 41 yıllık tarihinde ilk kez haciz geldiğini ifade eden Türkmen, "Bakın şimdi geçtiğimiz günlerde bir bir paylaşım yaptım sosyal medya hesaplarımda... Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi dedim. 41 yıllık Üsküdar Belediyesi tarihinde ilk defa belediyeye haciz memurları gelip masa ve sandalyeleri kaldırdılar. Düşünebiliyor musunuz?" dedi.

"PERSONELİN MAAŞINI ÖDEYEMEDİLER"

Sözlerinin devamında belediyenin personel maaşını ödeyemediğini ifade eden Türkmen, "2024 Nisan'da devraldılar belediyeyi, 2025 Nisan'ına geldik. Personelin maaşını ödeyemediler biliyor musunuz? Personele mesaj attılar. Dediler ki efendim Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil uzadığı için bordroları giremedik, maaşlarınızı ödeyemiyoruz. Tüm personele topluca mesaj atarak yalan konuştular. Yalan mesaj attılar düşünün. Üsküdar Belediyesi yöneticilerinin düştüğü hale bakar mısınız? Maaşları 10 gün gecikmeyle ödediler. Halbuki işin doğrusu nedir? Para yok" şeklinde konuştu.

Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hilmi Türkmen: 41 yıllık belediye tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman turist elektrikli scooter ile tarihi eser kaçırırken yakalandı Alman turist elektrikli scooter ile tarihi eser kaçırırken yakalandı
14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü Evde başından vurulmuş halde bulundu 14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Evde başından vurulmuş halde bulundu
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi
Üniversiteliler yüzde 74’lük zammı protesto etti Üniversiteliler yüzde 74'lük zammı protesto etti
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay’ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Casus kamera ile tüm Türkiye’yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Süper Lig’e son bilet 1. Lig’de play-off finalinin adı belli oldu Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı Savcıya suikast planlamışlar Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe’de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de görüştü
13:12
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
22:05
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi
İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
22:05
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
21:22
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı
Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
21:13
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
20:27
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
20:07
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
19:19
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
Trump’ın yeni vergi hamlesine Avrupa’dan tehdit gibi ilk yanıt: İki taraf da zarar görür
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 16:15:19. #7.12#
SON DAKİKA: Hilmi Türkmen: 41 yıllık belediye tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.