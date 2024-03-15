Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, seçimlerin ardından görevinden çekileceğini açıkladı

Politika

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, nisan ayındaki seçimlerde muhalefetin başbakan adayı olarak yarışacağını ve kazanacaklarından emin olduğu seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı görevinden çekileceğini açıkladı.

Hırvatistan'ın AB'nin Ukrayna politikalarına sert eleştirileriyle gündeme gelen Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, 17 Nisan'da yapılacak parlamento seçimlerinde muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) başbakan adayı olarak yarışacağını açıkladı. SDP Başkanı Pedja Grbin ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Milanovic, "Hepimizin hayatında, konfor alanından çıkmamız, sıradan ve alışılmış olmayı bir kenara bırakmamız gereken anlar vardır. Bu an benim de kapımı çaldı" diye konuştu.

Kuracakları "Ulusal kurtuluş" hükümeti ile kararlı ve temiz bir yönetim sözü veren Milanovic, "Hırsızları, zalimleri ve yardımcılarını indireceğiz ve bu defa uzun süreliğine olmak üzere geri gelmelerini engelleyeceğiz" diye konuştu.

"Bu yıl bağımsız aday olarak yarışmaya karar verdim"

Milanovic, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada ise, "Bu yıl 17 Nisan'da Hırvatistan Parlamentosu için yapılacak seçimlerde SDP listesinden bağımsız aday olarak yarışmaya karar verdim. Galibiyetten emin olduğum seçimlerden sonra Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı görevinden çekilecek ve mecliste yeni kurulacak hükümetle birlikte Hırvatistan Cumhuriyeti hükümetine liderlik etme görevini üstleneceğim. Anayasa çerçevesindeki yükümlülük ve sorumluluklarım çerçevesinde, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı görevime devam ediyorum" diye konuştu. - ZAGREB