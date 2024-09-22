Hisarcık\'ta Delege Seçimleri Tamamlandı

Politika

AK Parti Hisarcık İlçe Teşkilatınca olağan ilçe kongresi öncesi delege seçimlerinin tamamlandığı bildirildi.

Hisarcık İlçe Teşkilatında olağan ilçe kongresi delege seçimlerini büyük bir katılım ve coşku ile tamamladıklarını söyleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, "Delege seçimi sürecinde ilçe teşkilatımızda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bir kez daha kendini göstermiştir. Seçilen 409 delegemizin önümüzdeki dönemde ilçe teşkilatımızın güçlenmesine ve partimizin büyüyerek halkımıza hizmet etme yolunda emin adımlarla ilerlemesine önemli katkılar sunacağından kuşkumuz yoktur. Her zaman olduğu gibi Hisarcık'ta güçlü bir şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, seçilen delegelerimizi tebrik ediyor, partimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA