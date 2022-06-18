Hisarcıklıoğlu, Babalar Günü'nü kutladı

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, baba sevgisinin çok özel bir bağ olduğunu belirtirken, "Hayatını ailesine adayan, çocuklarına güvenli bir gelecek kurabilmek için fedakarca mücadele eden babalarımızdan alacağımız dersler, hayat boyu bize rehberlik edecektir" dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Babalık duygusu ve sorumluluğu yaşamın en değerli kutsallarından birisidir. Evlatların onlara duyduğu vefa borcu ise hem insanlığımızın hem inancımızın bir gereğidir.

Evlatlara düşen, babalarımızın bizler için çizmek istedikleri aydınlık geleceğe ve özveriye, sahip çıkmaktır.

Sevgi ve saygıyla önlerinde eğilerek, ülkemize ve insanlığa yapacağımız katkılar babalarımıza verebileceğimiz en büyük hediyedir.

Türk iş dünyası adına, bütün babalarımızı kutluyor, onları saygılarımla selamlıyor,

başta şehit babalarımız olmak üzere, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum." - ANKARA