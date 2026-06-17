Hizbullah: İran Mutabakatı Büyük Zafer - Son Dakika
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Hizbullah: İran Mutabakatı Büyük Zafer

17.06.2026 22:23
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Naim Kasım, ABD-İran mutabakatını zafer olarak nitelendirerek, İran'a yönelik saldırıların başarısız olduğunu belirtti.

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD- İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin, "İran halkını, liderliğini ve özgürlüğü destekleyen herkesi bu büyük zafer nedeniyle tebrik ediyoruz. Bu savaşın amacı rejimi yenilgiye uğratmaktı. Bu amaç ve İran'a yönelik sömürgecilik planları başarısızlıkla sonuçlandı" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD-İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kasım, taraflar arasında varılan anlaşmayı "büyük bir zafer" olarak nitelendirerek, "İran halkını, liderliğini ve özgürlüğü destekleyen herkesi bu büyük zafer nedeniyle tebrik ediyoruz" dedi.

Kasım, İsrail ve ABD tarafından 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlatılan ortak saldırılara ilişkin, "Bu savaşın amacı rejimi yenilgiye uğratmak, düşüşüne yol açmaktı. Bu amaç ve İran'a yönelik sömürgecilik planları başarısızlıkla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelere de değinen Kasım, söz konusu temasların "karşılıklı güvenlik" ile sınırlı kalması gerektiğini ve Lübnan'ın temel talebinin egemenliğinin tesis edilmesi olduğunu söyledi.

Kasım, "Düşman ile müzakerelerin sınırı, karşılıklı güvenliktir. Silahsızlanma başlığı altındaki herhangi bir teklif geçerli olmayacaktır çünkü bu, İsrail'in her şeyi ele geçirmek ve ülkeyi yerle bir etmek için kullandığı bir yöntemdir" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri, "Silah meselesi, ekonomi, ulusal güvenlik stratejisi veya savunma stratejisi dahil olmak üzere iç durumumuzun düzenlenmesiyle ilgili her konu müzakerelerin tamamen dışında tutulmalıdır. Bunları kendi içimizde görüşürüz. Bu nedenle herhangi bir müzakeredeki temel talep, Lübnan'ın egemenliği olmalıdır" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hizbullah: İran Mutabakatı Büyük Zafer - Son Dakika

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