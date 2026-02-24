Hocalı Soykırımı'nın 34. Yılı Anma Programı - Son Dakika
Hocalı Soykırımı'nın 34. Yılı Anma Programı

24.02.2026 13:57
Büyükelçi Memmedov, Hocalı Soykırımı anma programında barışa adım atma çağrısında bulundu.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Hocalı Soykırımı'nın 34'üncü yılı anma programında yaptığı konuşmada barışı getirmek mecburiyetinde olduklarını belirterek, "Bu çok zor bir yoldur ama sorularımıza cevap arayarak, tarihimizi unutmadan öne bakıp barışa doğru adımlar atmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Hocalı Soykırımı'nın 34'üncü yıl dönümünde Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'un katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde (HBV) düzenlenen program öncesinde Büyükelçi Memmedov düzenlenen sergiyi gezdi. Program, 2 ülkenin marşlarının okunmasının ardından HBV Güzel Sanatlar Fakültesi'nce hazırlanan 'Hocalı Katliamı: Büyük Cinayet' kısa belgesel film gösterimiyle devam etti.

"Biz çok ağır bir bedel ödedik bağımsızlık ve devlet kurmak için"

Daha sonra açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Memmedov, "Biz çok ağır bir bedel ödedik bağımsızlık ve devlet kurmak için. Ben her zaman söylüyorum ki birçok devletlere, yaşayan insanlar için yaşadıkları devlet dedelerinden, babalarından kalmış bir devlettir. Bizim için dedelerimizden, babalarımızdan bir devlet kalmıyor. Biz kendimiz, kendi kanımız, canımız bu devleti kurduk" diye konuştu.

"Biz bugün bir barış aşamasındayız"

Bu gibi olayların yaşanmaması için Hocalı Soykırımı'na bilimsel bakış açısıyla bakılması ve tüm soruların cevaplanması gerektiğini belirten Memmedov, "Biz bugün bir barış aşamasındayız. İşgal savaş bitti. Mücadelemiz neticesinde dünyanın adaletsizliğine bakmayarak Hocalı Soykırımı'na adalet istedik, onu bulamadık. Ama kendi irademiz, ortaya koyduğumuz kendi felsefemiz, kendi siyasetimiz, kendi diplomasimiz neticesinde topraklarımızı azat ettik ve bugün bir barış aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

"Tarihimizi unutmadan öne bakıp barışa doğru adımlar atmak mecburiyetindeyiz"

Tarihi unutmadan hareket etmeleri gerektiğine ve barışı sağlamak mecburiyetinde olduklarına dikkati çeken Memmedov, "Bu çok zor bir yoldur ama sorularımıza cevap arayarak, tarihimizi unutmadan öne bakıp barışa doğru adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Ne kadar zor olsa da ne kadar insanlarımızın haklı, adaletli ve çok ağrılı acılı soruları olsa da biz siyasetçiler, barışa da insanlarımızı savaşa hazırladığımız gibi barışa da hazırlamak mecburiyetindeyiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

