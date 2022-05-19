Almanya Başbakanı Olaf Scholz Hollanda'nın Lahey kentinde bir araya gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto edeceğini ilişkin açıklamaları hakkında gelen bir soruya, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmeler neticesinde olumlu bir yol bulunacağını umuyorum" cevabını verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda'nın Lahey kentinde bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlerken, liderler, Rus saldırı nedeniyle harabeye dönen Ukrayna'nın yeniden inşasını ele aldıklarını ifade etti.

Başbakan Rutte yaptığı açıklamada, Hollanda ile Almanya'nın birçok konuda işbirliği ve yakın dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Maalesef bugün en önemli konumuz Ukrayna'da devam eden savaş oldu. Ukrayna'ya insani, ekonomik ve askeri yardım yapmayı bir kez daha ele alarak yardım yapacağımızı kararlaştırdık. Savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden yapılanmasını görüştük. Ukrayna'nın yeniden yapılanması için AB'ye çözüm önerileri sunacağız. Bu konuda Dünya Bankası ve G7 ülkeleriyle de görüşmeler yapmak suretiyle desteğimiz devam edecek. 2055 yılındaki iklim beklentilerine ulaşabilmemiz ve enerjide bağımsız olmamız lazım. Bunun için bu savaşın durması lazım. Rusya'nın Ukrayna'yı terk etmesi lazım" dedi.

"AVRUPA OLARAK RUS ENERJİSİNE BAĞIMLILIKTAN KURTULMAMIZ GEREKİYOR"

Avrupa ülkelerinin Rus enerjisine olan bağımlılığına değinen Rutte, "Avrupa olarak Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. Enerjide bağımsız olabilmemiz için komşu ülkelerle ortaklaşa yenilenebilir enerji sahasına ağırlık vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz ise yaptığı açıklamada, enerji bağımsızlığı için tek yolun hidrojen, güneş ve rüzgar enerjisinden geçtiğini ifade ederek, bunun için Hollanda, Belçika ve Danimarka ile yakın işbirliği içerisinde olduklarını aktardı. Avrupa'nın Batı Balkanlara doğru genişlemesi konusunda çalıştıklarını ifade eden Scholz, diğer AB ülkelerinin de buna destek verdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE OLUMLU BİR YOL BULUNACAĞINI UMUYORUM"

Basın toplantısında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin veto edeceğini açıklaması ile ilgili soruya cevap veren Rutte, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarının tarihi bir dönüm noktası olarak gördük. Resmi başvurunun ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dün duyduk. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmeler neticesinde olumlu bir yol bulunacağını umuyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz ise aynı soruya, "Her iki ülkenin NATO'ya girme girişimlerini selamlıyoruz. Diğer müttefiklerimiz de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarını destekliyor. Umut ediyorum ki herkesin istediği bu katılım kısa zamanda gerçekleşir" cevabını verdi.

(Mehmet Koca/İHA)