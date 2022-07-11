Hollanda'dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür

11.07.2022 19:25
Hollanda'dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür diledi.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür diledi.

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27'nci yılında, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda konuştu. Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür dileyen Ollogren, "Uluslararası toplum Srebrenitsa halkını koruyamadı" ifadelerini kullanarak, "Bu topluluğun bir parçası olarak Hollanda hükümeti bu başarısızlığın meydana geldiği durum için siyasi sorumlulukların olduğunu ve bunun için en derin özürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Hollanda askerlerinin görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptığını aktaran Ollogren, "Acınızı dindiremeyiz ama tarihin gözlerinin içine bakmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullanarak, soykırımın suçlusunun Bosnalı Sırplar olduğunu vurguladı.

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte kimlikleri tespit edilen 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken, Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükseldi. - POTOÇARİ

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Srebrenitsa annelerini ziyaret etti AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Srebrenitsa annelerini ziyaret etti Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı
Kaynak: İHA

Srebrenitsa, Hollanda, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hollanda'dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray'ın 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:29 Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 19:32:37. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement