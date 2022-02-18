Üye Girişi
Hollanda'dan Ukrayna'ya mühimmat yardımı - Son Dakika

Hollanda'dan Ukrayna'ya mühimmat yardımı

18.02.2022 16:36
Hollanda'dan Ukrayna'ya mühimmat yardımı

Hollanda, Ukrayna'ya mühimmat, radar ve birçok askeri yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.

Hollanda, Ukrayna'ya mühimmat, radar ve birçok askeri yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.

Hollanda'da bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısından Ukrayna'ya askeri yardım kararı çıktı. Kabine sonrası yapılan açıklamada, Ukrayna'nın NATO ülkesi olmadığı için asker gönderilemeyeceği sadece yardım gönderilebileceği belirtildi. İlk olarak 30 bin parça mühimmat ile keskin nişancı tüfeği, 3 bin adet savaş kaskı, 2 bin adet parçalı yelek, metal detektörler ile konum radarları yollanacak. Ayrıca gönderilen bazı silahlar için de özel eğitimler verilerek, Ukrayna askeri personeline teslim edileceği bildirildi. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, diplomatik bir çözüm hedeflemeye devam ettiklerini belirterek, "Aynı zamanda Ukrayna, kendi topraklarında muhtemel bir Rus silahlı saldırısına karşı kendini savunabilmelidir" dedi. - AMSTERDAM

YORUMLAR
500
Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlısı ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasında çatışma alevlendi Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlısı ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasında çatışma alevlendi

Mühimmat, Hollanda, Ukrayna, Asker, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hollanda'dan Ukrayna'ya mühimmat yardımı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:10 Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar
16:09 Sahte ihbar mı? Hava aracı düştü dendi, Bursa'da ekipler alarma geçti ama...
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
16:00 Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi
15:59 Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 16:43:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda'dan Ukrayna'ya mühimmat yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement