Hollandalı gazeteciden Miçotakis'i sinirlendiren soru - Son Dakika

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayınlanan bir basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'e, "Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?" sorusunu yöneltti. Miçotakis soru karşısında sinirlenerek, "Maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadeler ve suçlamalarla aşağılanmayı kabul edemem" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, başkent Atina'yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından Maksimu Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Miçotakis canlı yayınlanan basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplarken, Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'in Yunan Başbakana yönelttiği soru gerilimi tırmandırdı. "Lütfen ne benim ne de dünyadaki diğer basın mensuplarının zekasını aşağılamayın" diyen Beugel, Miçotakis'e, "Sığınmacıların geri itilmesi ve Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?" diye sordu. Beugel ayrıca, "Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden 'Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. Sığınmacıları acımasızca ve barbarca geri itiyoruz' demiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Hollandalı gazetecinin sorusu karşısında sinirlendiği gözlenen Miçotakis, "Sizin Hollanda'da siyasetçilere direkt sorular sorma kültürünüz olmasını anlıyorum ve buna saygı duyuyorum ancak buraya gelip beni ve Yunan halkını maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadeler ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem" yanıtını verdi. - ATİNA