Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: Honaz\'ın çehresi değişti

Politika

DENİZLİ (İHA) – Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, geçen 5 yılda yapılanların Honaz'ın çehresini değiştirerek, temiz hava ve güzel bir doğa içinde yaşamak isteyenlerin cazibe merkezi aline geldiğini belirtti.

Honaz Belediye Başkanı ve CHP Honaz Belediye Başkanı adayı Yüksel Kepenek, DRT TV'de Seçim 2024 programına konuk oldu. Biz 5 yıl içinde yaşanan Dünyanın kasıp kavrulduğunu ve yaklaşık 2 yıl süren virüs belasının ardından ülkede yaşanan ekonomik krize değinin Kepenek, "Ülke olarak hepimiz zorladı. Yaşanan krizden sonra artan maliyetler 8-10 kat artarken, belediyelerin gelirleri o oranda artmadı. ve buna birde Kahramanmaraş depremi eklendi. Bu sebeple vergi ve gelirlerin azalmasıyla belediyelerin gelirleri belli oranda düştü. Ancak biz Honaz Belediyesi olarak tüm bu olumsuzluklara rağmen 22 mahallemizden 17 tanesine sosyal tesis kazandırdık. Burada vatandaşlarımızın düğün, sünnet gibi etkinliklerini rahatlıkla toz, çamur içinde yapmamalarını sağladık. Bu arada Honaz Belediyesi 17 kez teftişten geçtik. ve Honaz Belediyesinin ilk kez 2 kez Sayıştay incelemesinden geçtik. Ama hiçbir şey bulamadılar. Bizde bunu ilk geldiğimiz gün olduğu gibi belediye binamızın balkonuna tüm hesap bilançolarımızı asarak halkımızla paylaştık" dedi.

Halkı seçimlerden sonra ayrıştırmadıklarını belirten Honaz Belediye Başkanı ve CHP Honaz Belediye Başkanı adayı Yüksel Kepenek, "Bize oy verenlere hizmet götürüp vermeyenlere aynı hizmeti götürmemezlik yapmadık. Bunları yaparken de şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla her yıl kendi kendimizi kontrol ederek hesaplarımızı istişare ettik. Yeni dönemde üretime yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Özellikle Fen Lisesi açmak için başvurularımıza olumlu cevap alamadık. Yeni dönemde bu lisenin açılması için öyle ya da böyle yapacağız" dedi.

Honaz'da huzurun hüküm sürmesi için Honazlılardan yeniden yetki istediğini belirten Kepenek" Honazlılar için yaptıkları Çanakkale, Anıtkabir gibi gezilerin Güneydoğu ve Karadeniz gezileri ile devam edeceğini sözlerine ekledi. - DENİZLİ