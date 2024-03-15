Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: Honaz\'ın çehresi değişti

DENİZLİ (İHA) – Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, geçen 5 yılda yapılanların Honaz'ın çehresini değiştirerek, temiz hava ve güzel bir doğa içinde yaşamak isteyenlerin cazibe merkezi aline geldiğini belirtti.
Honaz Belediye Başkanı ve CHP Honaz Belediye Başkanı adayı Yüksel Kepenek, DRT TV'de Seçim 2024 programına konuk oldu. Biz 5 yıl içinde yaşanan Dünyanın kasıp kavrulduğunu ve yaklaşık 2 yıl süren virüs belasının ardından ülkede yaşanan ekonomik krize değinin Kepenek, "Ülke olarak hepimiz zorladı. Yaşanan krizden sonra artan maliyetler 8-10 kat artarken, belediyelerin gelirleri o oranda artmadı. ve buna birde Kahramanmaraş depremi eklendi. Bu sebeple vergi ve gelirlerin azalmasıyla belediyelerin gelirleri belli oranda düştü. Ancak biz Honaz Belediyesi olarak tüm bu olumsuzluklara rağmen 22 mahallemizden 17 tanesine sosyal tesis kazandırdık. Burada vatandaşlarımızın düğün, sünnet gibi etkinliklerini rahatlıkla toz, çamur içinde yapmamalarını sağladık. Bu arada Honaz Belediyesi 17 kez teftişten geçtik. ve Honaz Belediyesinin ilk kez 2 kez Sayıştay incelemesinden geçtik. Ama hiçbir şey bulamadılar. Bizde bunu ilk geldiğimiz gün olduğu gibi belediye binamızın balkonuna tüm hesap bilançolarımızı asarak halkımızla paylaştık" dedi.
Halkı seçimlerden sonra ayrıştırmadıklarını belirten Honaz Belediye Başkanı ve CHP Honaz Belediye Başkanı adayı Yüksel Kepenek, "Bize oy verenlere hizmet götürüp vermeyenlere aynı hizmeti götürmemezlik yapmadık. Bunları yaparken de şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla her yıl kendi kendimizi kontrol ederek hesaplarımızı istişare ettik. Yeni dönemde üretime yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Özellikle Fen Lisesi açmak için başvurularımıza olumlu cevap alamadık. Yeni dönemde bu lisenin açılması için öyle ya da böyle yapacağız" dedi.
Honaz'da huzurun hüküm sürmesi için Honazlılardan yeniden yetki istediğini belirten Kepenek" Honazlılar için yaptıkları Çanakkale, Anıtkabir gibi gezilerin Güneydoğu ve Karadeniz gezileri ile devam edeceğini sözlerine ekledi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: Honaz'ın çehresi değişti - Son Dakika
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Halfeti ilçesinde düzenlenen iftarda şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte iftar yaptı. İftar programına Vali Şıldak'a ilçe protokolü de eşlik etti. İftar öncesi masaları dolaşan Vali Şıldak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. İftarın ardından davetliler ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını açtılar.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrasını bu kez Fatih Mahallesi'nde kurdu. Başkan Zolan, yeni dönemle ilgili projeleri olduğunu belirterek, Denizli'nin daha iyiye, daha güzele gitmesini istediklerini söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin dezenflasyon programına olan inancının seçimlerin ardından daha da pekişeceğini ve not artışlarının geleceğini söyledi. Avdagiç ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da hayata geçirdiği projeleri Türkiye genelinde uyguladığını belirtti.
Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı 40 vizyon projesini açıkladı. Projeler arasında ücretsiz Wİ-Fİ noktaları ve bisiklet kiralama noktaları da yer alıyor.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Alfatlı ve Prof Dr. Durmuş Boztuğ, BBP Bursa İl başkanı ve Cumhur ittifakı meclis üyesi adayı Oğuz Han, Cumhur İttifakının Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz ile birlikte Gemlik Hünkar Hacı Bektaş Veli Cem Evi'ni ziyaret etti. Ziyarette yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı ve seçimlerin kavga aracı olmaması gerektiği belirtildi. Ziyaret dua ile sonlandırıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışanlarıyla bir araya geldi. İşçiler tarafından coşku ile karşılanan Günel, görevde olduğu 5 yılda tüm belediye personelinin hem maddi hem de manevi açıdan her zaman yanında olduğunu söyledi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesinde davetlilerle görüşen Başkan Bakkalcıoğlu, programda yaptığı konuşmada belediyenin projelerini ve cemevi yapımını anlattı.
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Kaymakam Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki askerlerle iftar yaptı. Kaymakam Özçelik, askerlerle aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu dile getirerek, jandarma teşkilatının vatan ve bayrak için zorlu şartlarda mücadele ettiğini vurguladı. İftar programına Kaymakam Özçelik'in yanı sıra diğer yetkililer ve askerler de katıldı.
CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin, partisinden 2019 yılında Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay'ı eleştirdi. Tekin, Seyhan'da belediyecilik anlamında son 5 yılın kayıp olduğunu söyledi. Akay ise 2019 yılında CHP'den seçilmiş, ancak yeniden aday gösterilmeyince partiden istifa etmiş ve İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmuştu. Tekin, Seyhan Belediyesi'nin hizmetlerden yoksun kaldığını ve bu durumun Seyhan'ın 5 yıllık bir kaybı olduğunu belirtti.
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