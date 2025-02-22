Honaz Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Honaz Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ne Ziyaret

Honaz Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi\'ne Ziyaret

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yaşlı vatandaşlara hizmet veren Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen aktivitelerde yer aldı. Merkez, yaşlıların sağlık sorunlarını gidermeye ve sosyal yaşamlarını iyileştirmeye yönelik hizmetler sunuyor.

22.02.2025 11:49  Güncelleme: 11:51
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Honaz Yaşlı Rehabilitasyon Merkezine ziyaret etti. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tesiste yapılan aktivitelere katılarak yaşlılarla birlikte boyama ve zeka oyunlarına eşlik etti.

Honazlı yaşlı vatandaşların sağlık sorunlarını gidermek, sosyal yaşamlarını artırmak ve birlik beraberlik içerisinde olmalarını sağlamak amacıyla hizmete açılan sosyal tesis hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. 1 ay önce hizmete açılan Rehabilitasyon Merkezi 58 yaşlı vatandaşa hizmet veriyor. Tesiste yaşlıların eklem ve kemik ağrılarını azaltmak amacıyla fizik tedavi hizmeti sağlanırken keyifli zaman geçirmeleri ve zihinsel antrenmanlar yapmaları için çeşitli zeka oyunları ve boyama etkinlikleri düzenleniyor. Honaz Belediyesi evden çıkamayan yatağa bağlı hastalar içinde evde bakım hizmeti ve evde berber hizmeti sağlıyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepeneği bahçesinde oturadururken gördüğünü ve aralarında gecen konuşmada evde sıkıldığını dile getiren Emine Şeker, " Dışarıda oturuyorum diye üşüyüp üşümediğimi sordu. Üşüdüğümü ama evde yalnız olduğum için sıkıldığımı söyledim. Sonra bana burayı gönderdi. Sabah Evden alıyorlar akşam eve bırakıyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Honaz'da rehabilitasyon merkezini olduğunu öğrendiğim zaman hemen başvuruyu yapıp tedavi olmaya başladığını belirten Hüseyin Yılmaz, "Ayaklarımda platin var. Bundan dolayı ayaklarımda ağrılar vardı, ama şuan ayağım iyileşmekte. Burası muazzam bir hizmet olmuş. Sıra beklemeden hemen tedavi ediliyoruz. Buradaki görevlilerde bizlere güler yüzlü, sevecen ve olumlu yaklaşıyorlar" şeklinde konuştu.

"Nerede bir vatandaşımızın ihtiyacı varsa nerede yaşam varsa orada projeler üretmeye devam ediyoruz"

Yaşlılara olan borçlarını ödemek ve üzerlerine düşen görevi yapmak için böyle bir tesise ihtiyaç olduğunu ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tesise yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, "Bizler çocuklar için gündüz bakım evlerini hayta geçirdik. Ama bir eksiğimiz vardı. Nüfusumuzun yaşlanması sebebiyle onların yaşam kalitelerini yükseltmesi, sosyal aktivitelerini arttırmak, birlik beraberlik içinde olmaları ve sağlıkları için böyle bir tesis inşa ettik. Bu tesisi hizmete ulaştırırken hiç borçlanmadık. Hayır severimizin katkılarıyla inşa ettik. Hayır severimize çok teşekkür ederim. Daha 25 günlük bu tesisimizde 58 yaşlımıza hizmet veriyoruz. Burada yaşlılarımız fizik tedavilerini oluyorlar, aktiviteler yapıyorlar, sabah, öğlen ve akşam yemeklerini burada yiyorlar. Burada sağlık mutluluk içinde evlerine gidiyorlar. Buraya gelmeyen yürümekte zorlanan hastalarımıza evlerinden alarak burada tedavi olmasını, aktivitelere katılmasını sağlıyoruz. Yaşlıların mutlu olduğu bir ilçede yaşayacakları ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Honaz Belediyesi olarak nerede bir vatandaşımızın ihtiyacı varsa nerede yaşam varsa orada projeler üretmeye devam ediyor. Projeleri gerçekleştirirken öz kaynaklardan harcama yapıyoruz. Bu yıl içinde 20'den fazla açılış yapacağız. Hedefimiz Türkiye'nin ilk 100 ilçesi arasına girebilmek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Honaz Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika

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