Honefter Yayla Şenliği'nde Birlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Honefter Yayla Şenliği'nde Birlik Vurgusu

Honefter Yayla Şenliği\'nde Birlik Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen şenlikte vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen Honefter Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzköy ilçesine bağlı Honefter Yaylası'nda organize edilen şenliğe katılan Uraloğlu, hemşehrileriyle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Şenlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, Honefter'in horonun dik oynandığı, dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı verilen yer olduğunu ifade etti.

Yolları yaparak vatandaşların yaylalara ulaşımını kolaylaştırdıklarını belirten Uraloğlu, ihtiyaç olan bölgelerde yolların yapımına devam ettiklerini kaydetti.

Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle güzel işlere imza attıklarına işaret ederek, "Haçka-Maçka arasını da Karayolları'nın sorumluluğuna aldık. Oranın da projesini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda orayı da tertemiz yapacağız. Zigana'yı, Gümüşhane'yi bir taraftan Kadırga'ya kadar da buluşturmuş olacağız." dedi.

Tüm vatandaşlara hizmet etme görevleri olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bize oy versin vermesin, insanımıza ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken, 'Size de şunu yaptık, size de bunu yaptık' dediğimizi bizden duyamazsınız. Çünkü siz yetki verdiniz, siz vergi verdiniz ve bizi görevlendirdiniz. Biz sizin hizmetkarınız. Biz size Allah'ın izniyle ömrümüz yettiği kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiç kimsenin siyasi tercihine bakmaksızın herkese hizmet etmeye gayret ediyoruz."

Bakan Uraloğlu, milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulundu.

Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk'in de katıldığı şenlikte vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi.

Yoğun katılımın olduğu şenlikte vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Trabzon, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Honefter Yayla Şenliği'nde Birlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi

14:36
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’tan günler sonra ilk görüntü
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü
13:52
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
13:45
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi İşte o görüntüler
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler
13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:41
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 17:16:45. #7.13#
SON DAKİKA: Honefter Yayla Şenliği'nde Birlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.