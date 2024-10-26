Politika

Horasan'da Osmanlı Ocakları açıldı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde Osmanlı Ocakları İlçe Başkanlığı yapılan törenle açıldı.

Erzurum Horasan ilçesinde Osmanlı Ocakları Başkanlığı geniş katılımlı bir törenle hizmete girdi. Horasan Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde açılışı yapılan Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, AK Parti Horasan İlçe Yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Bu ülkede Türk ve Kürt ayrımı olamaz. Hepimiz biriz, kardeşiz ve beraberiz. Değerlerimize sahip çıkacağız. Tarihimiz bir, geleceğimiz bir. Bizim kültürümüz bu, gerçekler bu. Erzurum kadim bir şehir ve öncü bir şehir. Burada olmaktan, Horasan'da olmaktan gururluyuz. Bu millete sahip çıkacağız. Gençlerimize de sahip çıkacağız." diye konuştu.