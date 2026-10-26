Hristodulidis, Maraş önerisinin masada olduğunu ve 2005'ten farklı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Hristodulidis, Maraş önerisinin masada olduğunu ve 2005'ten farklı olduğunu söyledi

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GKRY lideri Nikos Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın reddettiği Kapalı Maraş'a ilişkin önerinin masada olduğunu belirtti. Hristodulidis, 19 maddelik paketteki Maraş önerisinin 2005'teki teklifle aynı olmadığını savunarak teklifin geri çekilmediğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından reddedilen Kapalı Maraş'a ilişkin önerilerinin hala masada olduğunu belirterek, "Maraş önerimiz 2005'tekiyle aynı değil" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Rum Başkanlık Sarayı'nda sözde Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou ve belediye meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Gazimağusa'daki Kapalı Maraş bölgesine ilişkin önerileri ve Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler değerlendirildi. Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a sunduğu 19 maddelik öneri paketi içerisinde Kapalı Maraş konusunun da bulunduğunu belirterek, teklifin geri çekilmediğini açıkladı. Hristodulidis, Maraş'a ilişkin önerilerinin 2005 yılında gündeme getirilen tekliften farklı olduğunu savunarak, geçmiş müzakere süreçlerinde ortaya çıkan yakınlaşmaların da dikkate alındığını ileri sürdü. Tufan Erhürman'ın iki lider arasında gerçekleştirilen son görüşmede öneriyi kabul etmediğini belirten Hristodulidis, buna rağmen teklifin masada kalmaya devam edeceğini ifade etti.

"Diplomatik temaslar önem taşıyor"

Kapalı Maraş konusunu güven artırıcı önlemler kapsamında değerlendirdiklerini kaydeden Rum lider, önerinin sözde Mağusa Belediyesi ile yapılacak istişareler doğrultusunda genişletilebileceğini veya değiştirilebileceğini söyledi. Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile 27 Ekim'de gerçekleştireceği görüşme ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde diplomatik temasların önem taşıdığını belirtti.

Erhürman Rum tarafının önerisini daha önce reddetmişti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum tarafının Kapalı Maraş'ın BM yönetimine bırakılması ve Mağusa Limanı'nın Avrupa Birliği kontrolünde ticarete açılmasını içeren önerisini daha önce reddetmişti. Erhürman, Mağusa Limanı'nın halihazırda açık olduğunu, asıl meselenin Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği ile doğrudan ticaret yapmasının önündeki engeller olduğunu vurgulamış, önerinin Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün uygulanmasını sağlamadığını belirtmişti. KKTC Cumhurbaşkanı ayrıca benzer bir önerinin geçmişte de gündeme getirildiğini ve kabul edilmediğini hatırlatarak, Rum tarafının sunduğu formülün dengeli olmadığını ifade etmişti.

Kaynak: İHA
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