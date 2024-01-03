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HÜDA PAR, 2024 yerel seçimlerine ittifak ve kendi adaylarıyla katılacak - Son Dakika
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HÜDA PAR, 2024 yerel seçimlerine ittifak ve kendi adaylarıyla katılacak

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin, birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve adaylarımızla katılma kararı aldıklarını açıkladı. Aday adaylığı başvuru süreci de 20 Ocak'a kadar uzatıldı.

HÜDA PAR, 2024 yerel seçimlerine ittifak ve kendi adaylarıyla katılacak
03.01.2024 - 14:49,
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin, "Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz." dedi.

Şahin, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçime katılacak partilerin listesini açıkladığını ve böylelikle yerel seçim startının başladığını belirtti.

Halkın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma zamanının geldiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın, partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Aday adaylığı başvuru sürecini de 20 Ocak'a kadar uzatma kararı aldık. 2024 yerel seçimlerine, partimiz listelerinden belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adayı olarak katılmak isteyen vatandaşlarımızın, bu tarihe kadar başvuru yapabileceklerini ilan ediyoruz. Huzur ve sükunet içinde tamamlanması ümidiyle yerel seçimlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: HÜDA PAR, 2024 yerel seçimlerine ittifak ve kendi adaylarıyla katılacak - Son Dakika
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