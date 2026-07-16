HÜDA PAR'dan emekli ve asgari ücret çağrısı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması, asgari ücretin de "açlık sınırının altında bırakılmaması" gerektiğini belirtti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emekliler arasında ciddi aylık farkları olmasının ve en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında bulunmasının "tartışma konusu" yarattığını söyledi.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükselmesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsatan Demir, "Emeklilere layık görülen 23 bin 552 liralık aylık maalesef insanca bir hayat sürdürme imkanı sağlayamamaktadır." diye konuştu.

Bu durumun "adalet duygusunu" zedelediği gibi sosyal devlet ilkesinin gerekleriyle de bağdaşmadığını öne süren Demir, "En düşük emekli aylığı en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalı, asgari ücret de açlık sınırının altında bırakılmamalıdır. Ancak böyle bir düzenlemeyle insanımız bir nefes alabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 29 yıl önce 14'ü çocuk 24 kişiyi şehit ettiği saldırının faillerinin bulunmasını isteyen Demir, bu konuda soruşturma açılmasını talep etti.

TOKİ'nin yeni ödeme sisteminde konut teslim edilmeden yaklaşık 1 yıl önce taksit ödemelerinin başlatılmasının doğru olmadığını savunan Demir, "TOKİ taksitleri konut teslimiyle birlikte başlatılarak halihazırda kiracı durumda olan vatandaşların mağduriyeti giderilmeli, bu külfet sırtlarından kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Demir, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nda yer alan İslam ülkelerinin, oyalama taktikleriyle zaman kaybetmemesi gerektiğini belirterek, Gazze'nin ayağa kaldırılması için destek sağlanmasını istedi.