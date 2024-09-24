HÜDA PAR'dan İsrail Saldırıları Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HÜDA PAR'dan İsrail Saldırıları Uyarısı

Şahzade Demir, İsrail'in saldırılarının Türkiye'ye taşınabileceğini ve İslam ülkelerini harekete geçmeye davet etti.

24.09.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu terör çetesinin bombaları durdurulmazsa, İslam coğrafyasının başka yerlerinde, belki Türkiye'de de patlamaya başlayacak. İşgalcilere ve finansörlerine karşı harekete geçilmelidir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Gazze'deki işgale göz yumulması nedeniyle bu durumun Lübnan'a taşındığını söyleyen Demir, "Bu terör çetesinin bombaları durdurulmazsa, İslam coğrafyasının başka yerlerinde, belki Türkiye'de de patlamaya başlayacak. İslam İşbirliği Teşkilatı artık alay konusu haline gelmiştir. İşgalcilere ve finansörlerine karşı harekete geçilmelidir. İslam ülkelerinin sessizliği hakikaten insanlığın vicdanını sızlatan bir noktaya gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Demir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "tüm tuşlara basarak siyaset yapmaya çalıştığını" savunarak, şöyle konuştu:

"Kemalist taban sıkıştırdığında 'Medreseler gerici kurumlardır.' şeklinde açıklama yapan CHP Genel Başkanı, ezanın garantisi olduklarını söyleyince ezansız Türkiye hayalini kuran bir kesim tekrar homurdandı. Aynı zat, bu sefer onların gönlünü kazanmak için 'CHP iktidarında rakı 140 lira olacak.' dedi. Özel'in rakı vaadi, seküler mahalleyi neredeyse mest etmeye yetti. Samimiyetsiz, ilkesiz, amaca ulaşmak için her yolu mübah gören, aynı anda tüm tuşlara basan ve siyasetin seviyesini diplere çeken bu anlayışı ve dili şiddetle kınıyoruz."

Mültecilere yönelik olumsuz söylemlerin bu kesime yönelik suçları artırdığını da söyleyen Demir, bu tür suçların karşısında susmanın, suça ortak olmak anlamına geldiğini belirtti.

7 bin lira üzerindeki alışverişleri kartla yapma zorunluluğu getirilmesine yönelik çalışmaya değinen Demir, bu uygulamanın kayıt dışılığın önlenmesinde yeterli olmayacağını ve sadece faiz lobilerine yarayacağını savundu.

Vatandaşın fahiş fiyatlar nedeniyle sıkıntı yaşadığına işaret eden Demir, bu duruma çözüm getirilmesini talep etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Şahzade Demir, Milletvekili, Gaziantep, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan İsrail Saldırıları Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
22:50 Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 17:20:23. #1.12#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan İsrail Saldırıları Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement