HÜDA PAR'dan İsrail Saldırıları Uyarısı

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu terör çetesinin bombaları durdurulmazsa, İslam coğrafyasının başka yerlerinde, belki Türkiye'de de patlamaya başlayacak. İşgalcilere ve finansörlerine karşı harekete geçilmelidir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Gazze'deki işgale göz yumulması nedeniyle bu durumun Lübnan'a taşındığını söyleyen Demir, "Bu terör çetesinin bombaları durdurulmazsa, İslam coğrafyasının başka yerlerinde, belki Türkiye'de de patlamaya başlayacak. İslam İşbirliği Teşkilatı artık alay konusu haline gelmiştir. İşgalcilere ve finansörlerine karşı harekete geçilmelidir. İslam ülkelerinin sessizliği hakikaten insanlığın vicdanını sızlatan bir noktaya gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Demir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "tüm tuşlara basarak siyaset yapmaya çalıştığını" savunarak, şöyle konuştu:

"Kemalist taban sıkıştırdığında 'Medreseler gerici kurumlardır.' şeklinde açıklama yapan CHP Genel Başkanı, ezanın garantisi olduklarını söyleyince ezansız Türkiye hayalini kuran bir kesim tekrar homurdandı. Aynı zat, bu sefer onların gönlünü kazanmak için 'CHP iktidarında rakı 140 lira olacak.' dedi. Özel'in rakı vaadi, seküler mahalleyi neredeyse mest etmeye yetti. Samimiyetsiz, ilkesiz, amaca ulaşmak için her yolu mübah gören, aynı anda tüm tuşlara basan ve siyasetin seviyesini diplere çeken bu anlayışı ve dili şiddetle kınıyoruz."

Mültecilere yönelik olumsuz söylemlerin bu kesime yönelik suçları artırdığını da söyleyen Demir, bu tür suçların karşısında susmanın, suça ortak olmak anlamına geldiğini belirtti.

7 bin lira üzerindeki alışverişleri kartla yapma zorunluluğu getirilmesine yönelik çalışmaya değinen Demir, bu uygulamanın kayıt dışılığın önlenmesinde yeterli olmayacağını ve sadece faiz lobilerine yarayacağını savundu.

Vatandaşın fahiş fiyatlar nedeniyle sıkıntı yaşadığına işaret eden Demir, bu duruma çözüm getirilmesini talep etti.