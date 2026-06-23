HÜDA PAR'dan Kadın Hakları Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HÜDA PAR'dan Kadın Hakları Uyarısı

23.06.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Milletvekili Demir, kadın ve aileye yönelik düzenlemelerin toplumsal değerlere uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, kadın ve aileye yönelik her türlü hukuki düzenlemenin toplumsal değerlere tam uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Demir, Meclis'teki basın toplantısında, Meclis'in toplumsal değerlere uymayan teklifleri kabul etmemesi ve yasalaştırmaması gerektiğini ifade etti.

Ankara'da Birleşmiş Milletler Kadın Ülke Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun teklifinin Genel Kurul gündemine geldiğine işaret eden Demir, ilgili birimin kuruluş amacının üye ülkelerde "biyolojik cinsiyetin inkarı, cinsiyetsizleştirme ve sapıklığı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürütmek" olduğunu iddia etti.

Kadını medeniyetin ve geleceğin baş mimarı gördüklerini, ailenin ve neslin korunmasını da toplumsal beka meselesi olarak değerlendirdiklerini bildiren Demir, "Bu doğrultuda kadın ve aileye yönelik her türlü hukuki düzenleme, politika ve projenin medeniyet tasavvurumuza, inanç dünyamıza ve toplumsal değerlerimize tam uyum sağlaması gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

Söz konusu kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmemesini talep eden Demir, "Gazze'de on binlerce kadın ve çocuğun katledildiği bir soykırıma seyirci kalan Birleşmiş Milletlerin kadın hakları konusundaki söylemlerinin inandırıcılığını yitirdiği apaçık ortadadır. Böyle bir Birleşmiş Milletlerin kamuoyunun bu haklı hassasiyetini göz önünde bulundurarak toplumumuza faydalı bir şey getireceğine biz asla inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan Kadın Hakları Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:13:10. #7.12#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan Kadın Hakları Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.