HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Depreme hazırlıklı olmalıyız - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Depreme hazırlıklı olmalıyız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Depreme hazırlıklı olmalıyız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Kahta'daki afetzedeleri ziyaret ederek, depreme hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Yapıcıoğlu, güvenli şehirler inşa edilmezse benzer acıların tekrar yaşanabileceğini belirtti.

07.02.2024 17:49
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depreme hazırlıklı olmazsak benzer acıları tekrar yaşayabiliriz. Bunların tekrar etmemesi için güvenli şehirler inşa edilmeli." dedi.

Yapıcıoğlu, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ve Kahta ilçesindeki konteyner kentlerde kalan afetzedeleri ziyaret etti.

Afetzedelerle bir araya gelen ve talepleri dinleyen Yapıcıoğlu, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçtiğini, büyük acıların yaşandığını söyledi.

Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ta binlerce insan aynı gün vefat etti. Biz de depremin yıl dönümünde bu vesileyle kardeşlerimizi ziyaret etmek istedik. Varsa sıkıntıları tespit etmek, bizim yapabileceğimiz bir şey varsa bir katkı sunmak için geldik. Asrın felaketini yaşadık ama aynı zamanda asrın insanlık örneği de o dönemde ortaya konuldu. Milletçe iyi bir sınav verildiğini düşünüyorum. Vatandaşın beklentisi bir an önce kalıcı konutlara yerleşmek. Bir yıl içerisinde epey bir mesafe katedildi. Fakat yapılması gereken işler var. İnşallah onlar da en kısa sürede düzelir. Depremde can kaybı ya da mal kaybı yaşamış vatandaşımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek, onların arzularını paylaşmak adına onlarla olmaya devam edeceğiz. Fay hatlarının çokça olduğu bir memlekette yaşıyoruz. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depreme hazırlıklı olmazsak benzer acıları tekrar yaşayabiliriz. Bunların tekrar etmemesi için güvenli şehirler inşa edilmeli."

Kaynak: AA

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