HÜDA-PAR\'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç, Medya Mensuplarıyla Buluştu

Politika

HÜDA-PAR'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, kent genelinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek, seçim çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır'daki medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda projelerini anlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dinç, halkın beklentilerini dikkate alarak kapsamlı bir yerel yönetim anlayışını benimsediklerini ifade etti. Dinç, "Diyarbakır'ı halkının hak ettiği modern, adil ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek için yola çıktık. Bu süreçte şeffaf, katılımcı ve etkili bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz" dedi.

"Bu memleket bir yönüyle sahipsiz bırakılmıştır"

Diyarbakır'ın bölgeye hitap etmesine rağmen şehir hastanesi olmadığını belirten Dinç, "Benim en büyük amacım ve en büyük gayem bu güzel memlekete, bu kadim memlekete hizmet etmektir. Diyarbakır'ın bizde yeri apayrıdır. Diyarbakır'a hizmet etmek bizim için bir aşk ve tutkudur. Çünkü Diyarbakır sıradan bir memleket değildir. Ancak bu güzel memleketimiz hak ettiği değeri bulamamıştır" diye konuştu.

Diyarbakır'ın büyük bir şehir olmasına rağmen bir tramvayın olmadığına değinen Dinç, "Tramvayla ilgili 'tramvay projesi bitti, ete kemiğe büründü, güzergahları çizildi' denildi ve animasyonları izletildi. Peki Diyarbakır'da tramvay var mı? Yok. Biz köy köy, mahalle mahalle geziyoruz. Vatandaşla görüştüğümüzde ilk dile getirdikleri sorunlardan bir tanesi de ulaşımdır. Öğrenciler okula gitmek için birinci otobüsü kaçırınca bu kez okuldaki birinci dersi de kaçırıyor ve diğer otobüsü beklemek zorunda kalıyor. Bazı öğrenciler de evine geri dönmek zorunda kalıyor. Belediyenin vereceği ilk hizmetlerden biri de şehir içi ulaşımdır. Tramvayın da, hızlı trenin de buraya gelmesi gerekiyordu. Farklı şekilde ulaşımı rahatlatacak, trafiği rahatlatacak, nefes aldıracak projelerin olması gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.

Dinç, "Özellikle aşevleri ile ilgili projemiz, şefkat yerleri ile ilgili projelerimiz var. 21 yıl evli kalan Diyarbakırlı kadınlara 3 bin TL aile bütçesine destek projemiz var. İmar çalışmaları ile ilgili özellikle tarıma elverişli olan alanlara imar konusunda bir kısıtlama getireceğiz. Daha çok dağlık, tarıma elverişli olmayan yerlerde imara açma projelerimiz var. Bununla birlikte VALİDEKART dediğimiz ulaşımla ilgili özellikle 0-4 yaş çocuğu olan annelere ücretsiz kart var. Aynı zamanda Diyarbakır'da ikamet etmiş olup, bir üniversiteyi kazanan öğrencilerimize 10 bin TL eğitime destek bursumuz var. Evli olup okuyan öğrencilerimiz varsa onlara kira desteği var. Eğitim kursu desteğimiz var. Yapay zekayla trafik ışıklandırması için gerekli çalışmalarımız var. Bu konuda kadromuz vardır" dedi.

Hem dine hem de dile sahip çıkacaklarını belirten Dinç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hem dinimiz hem de dilimiz bizim değerlerimizdir. Kırmızı çizgilerimizdir. Bu konuda biz belediyede çok dillilik belediyecilik sistemini geliştireceğiz. Hem belediyenin içinde hem de mahallelerimizde her şeyden önce özellikle ana dilinde eğitim almak isteyenler için kurslar açacağız. Bu konuda çalışmalar yapacağız." - DİYARBAKIR