HÜDA PAR'ın yeniden açılan standı gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu protesto yürüyüşüne çıktı - Son Dakika
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HÜDA PAR'ın yeniden açılan standı gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu protesto yürüyüşüne çıktı

04.05.2023 19:56

Trabzon'da dün bir grubun saldırısının ardından kaldırılan HÜDA PAR standının yeniden kurulması şehirdeki tansiyonu yeniden yükseltti. Yurttaşların yoğun tepkisinin ardından bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, polisler standın kaldırılmasını isteyen kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan yaşanan olayın ardından sokağa inen çok sayıda Trabzonlu, "Türkiye laiktir laik kalacak" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla HÜDA PAR'a tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Trabzon'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde HÜDA PAR standına bir grup kalabalık tarafından tepki gösterilmiş ve söz konusu stant kırılmak istenmişti. Gerginlik sonrası kaldırılan stant bugün yeniden açıldı.

TRABZON'DA ORTALIK YENİDEN KARIŞTI

Çok sayıda polisin hazır beklediği standın önünde toplanan bir grup standın kaldırılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık polis bariyerini aşarak standı yıktı. Yaşanan arbedenin ardından polis stant çevresini güçlükle kontrol altına alırken HÜDA PAR'lılar da standını yeniden kurdu. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk grubu yatıştırmaya çalıştı. Esentürk, vatandaşlarla bir süre görüştü.

TRABZONLULAR TEPKİ YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKTI

Yaşanan gerilimin ardından akşam saatlerinde ise onlarca Trabzonlu sokağa çıkarak, HÜDA PAR'a tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Kalabalıktan "Türkiye laiktir laik kalacak", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" gibi sloganlar yükseldi.

HÜDA PAR LİDERİ YAPICIOĞLU, HABERLER.COM'A KONUŞTU

Tansiyonun yükseldiği Trabzon'daki gerginlik devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise aynı saatlerde Haberler.com stüdyosunda yaşananları yorumladı. Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Dün bir gerginlik oluştu. O gerginlik sonra geçti. Kalabalıklar dağıldı. Provoke edilmiş insanlar dağıldı. Dağıldıktan sonra gerginlik büyümesin diye arkadaşlar stantları kaldırdılar. Bugün arkadaşlar tekrar kurdular. Sabah saatlerinde de çok güzel bir ilgi vardı. Fakat bazı provokatörler o ilginin devam etmemesi için tekrar yalan yanlış bilgilerle insanları provoke ettiler. Bizim siyaset yapma hakkımızı engellemeye çalıştılar. Bir kişi güç kullanarak siyaset yapmayı engellerse cezası 2-5 yıl hapistir. Bu suç kitlesel halde gerçekleşirse ceza ikiye katlanır. Bu suçun çok ciddi bir cezası vardır. Kimse bizim düşüncelerimize katılmak zorunda değil elbette ancak başkalarının siyaset hakkını engelleyemezsiniz.

"YAKALARINI KURTARAMAYACAKLAR"

Siyaset yapma hakkımızı engelleyenler yakalarını kurtaramayacaklar. Cezalarını çekecekler. Kim ortalığı karıştırmak istiyorsa bunun hesabı sorulmalı. Biz ortamı germek istemiyoruz. Bunun için standı kaldırdık, gerekirse yine kaldırırız, sıkıntı değil. Birkaç provokatörün kışkırtmalarının daha nahoş olaylara yol açmasını istemiyoruz."

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Türkiye, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

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