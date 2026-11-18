HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Yeni evlenecek gençlere ilk araç alımlarında belirli şartlar çerçevesinde ÖTV desteği sağlanmalı." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, artan hayat pahalılığı, yüksek konut fiyatları ve ulaşım maliyetlerinin gençlerin evlenip yuva kurmasını zorlaştırdığını söyledi.

Birçok gencin evlilik kararını ertelemek zorunda kaldığını belirten Demir, gençlerin aile kurma arzusunun ekonomik engellere takılmamasının sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu vurguladı.

Demir, "Yeni evlenecek gençlere ilk araç alımlarında belirli şartlar çerçevesinde ÖTV desteği sağlanmalı. TOKİ konutlarında genç çiftlere özel kontenjan ayrılmalı, uzun vadeli düşük tutarlı ve gelirleriyle orantılı taksitlerle ev sahibi olmalarının önü açılmalı. Gençlerin yuva kurmasını desteklemek, yalnızca bugünün ekonomik sorunlarına çözüm üretmek değil, aynı zamanda toplumun geleceğine yatırım yapmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Otoyol geçiş ücretleri ve HGS konusunda pek çok şikayet bulunduğunu söyleyen Demir, "Bu mağduriyetlerin giderilmesi için gerçek kişilere araç plakası ve ruhsat bilgileriyle borç sorgulama ve ödeme yapabilme imkanının tanınması bir zorunluluktur. Uygulamanın değiştirilmesi lazım. Aynı şekilde borç ne varsa hızlı bir şekilde sistemde görünmeli ve görülmemiş, dikkate gelmemiş ya da sahibine iletilmemiş borçlar nedeniyle faizin ya da icra takiplerinin önüne muhakkak geçilmesi gerekiyor." diye konuştu.