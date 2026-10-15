HÜDA PAR'lı Dinç'ten Meclis'te 25 yıl evli annelere emeklilik hakkı çağrısı geldi

HÜDA PAR'lı Dinç'ten Meclis'te 25 yıl evli annelere emeklilik hakkı çağrısı geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HÜDA PAR Milletvekili Dinç, Meclis'teki basın toplantısında 25 yıl evli annelere emeklilik hakkı tanınması ve anneliği küçümseyen yayınların yasaklanması çağrısı yaptı. Dinç, fon meselesinin tüm boyutlarıyla araştırılmasını, ihmali bulunanların hukuk önünde hesap vermesini istedi.
HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Annelerin ev içi emeğinin değeri bilinmeli, 25 yıl evli kalan annelere emeklilik hakkı tanınmalı." dedi.
Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarına değindi.
Sermaye piyasalarındaki bazı fon işlemleri nedeniyle insanların mağduriyet yaşadığını söyleyen Dinç, "Bir ülkede milyonlarca insan geçim derdiyle boğuşurken milyarlarca liralık fon meselesinin gündeme gelmesi yalnızca finansal kriz olarak değerlendirilemez." ifadesini kullandı.
Dinç, "fon meselesinin" bütün boyutlarıyla araştırılmasını, ihmali bulunanların hukuk önünde hesap vermesini istedi.
Son dönemde kadınları aile içindeki sorumluluklarından soyutlamaya çalışan içeriklerin sosyal medyada yaygınlaştığını belirten Dinç, bu durumun aile kurumunu dağıtmaya yönelik olduğunu söyledi.
Anneliği küçümseyen yayınların yasaklanmasını isteyen Dinç, "Annelerin ev içi emeğinin değeri bilinmeli, 25 yıl evli kalan annelere emeklilik hakkı tanınmalıdır." dedi.
Zorunlu eğitime yönelik de değerlendirmelerde bulunan Dinç, "Zorunlu eğitimde ısrar, eğitimin niteliğini gölgeliyor." diye konuştu.
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