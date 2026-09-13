HÜDA PAR Mardin il kongresinde Ramanlı 'faizsiz Türkiye' süreci çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HÜDA PAR Mardin il kongresinde Ramanlı 'faizsiz Türkiye' süreci çağrısı yaptı

HÜDA PAR Mardin il kongresinde Ramanlı \'faizsiz Türkiye\' süreci çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, partisinin Mardin İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede Abdulaziz Önen, HÜDA PAR Mardin İl Başkanlığına seçildi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, partisinin Mardin İl Başkanlığının 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Mardin Öğretmenevi'nde düzenlenen kongrede konuşan Ramanlı, Mardin'in her renkten, dilden, mezhepten ve inançtan insanların bir arada kardeşçe, huzur içinde yaşayabileceği bir kent olduğunu söyledi.

Buradaki birlikte yaşamın herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Ramanlı, medeniyetin özüne dönüldükçe toplumdaki sorunların da azalacağını belirtti.

Faiz sisteminin üretimin ve ekonomik faaliyetlerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini savunan Ramanlı, "Bugün nasıl ki 'terör olmasaydı silaha harcanan paralar kaç hastane, kaç fabrika olurdu' diye hesap yapılıyorsa, benzerini ve daha fazlasını faiz için de söyleyebiliriz. Nasıl ki 'Terörsüz Türkiye' süreci var ve inşallah muvaffak olacağız, 'faizsiz Türkiye' sürecini de muhakkak surette başlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen kongrede Abdulaziz Önen, HÜDA PAR Mardin İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Partiler, Politika, Türkiye, Batman, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Mardin il kongresinde Ramanlı 'faizsiz Türkiye' süreci çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

13:04
Yer Taksim Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
11:48
15 ilde düğmeye basıldı “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler
11:44
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili “satıldı“ iddiası 5 şüpheli gözaltında
Kayıp 11 aylık Büşra bebekle ilgili "satıldı" iddiası! 5 şüpheli gözaltında
11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:09
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 13:15:58. #.0.3#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Mardin il kongresinde Ramanlı 'faizsiz Türkiye' süreci çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement