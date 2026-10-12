Hulusi Akar KAYÜ'de 3. Dünya Savaşı çıkabilir dedi, 86 milyona birlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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Hulusi Akar KAYÜ'de 3. Dünya Savaşı çıkabilir dedi, 86 milyona birlik çağrısı yaptı

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılışında 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği uyarısında bulundu. Akar, 86 milyonun tek yumruk, tek yürek olması ve terörsüz büyük Türkiye'nin inşa edilmesi mesajını verdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "86 milyon hep beraber çalışmak suretiyle, tek yumruk, tek yürek, terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

Akar, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitimdeki rolünün çok önemli olduğunu söyledi.

Gençlere güvendiklerini dile getiren Akar, dünyada yaşanan olaylara kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirtti.

Hulusi Akar, İsrail'in Filistin'de katliam yaptığına, Türkiye'nin ise bu soykırıma karşı dik duruş sergilediğine dikkati çekti.

Dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Akar, şöyle konuştu:

"3. Dünya Savaşı çıkar mı? Çıkabilir. Bunun çok ciddi görüntüleri var. İngiltere Anglikan, Vatikan'a bağlı değil. Onlar ayrı, bağımsız bir kilise. Bir de Vatikan var, Katoliklerin olduğu merkez. Bunlar 500 sene konuşmadılar. Geçtiğimiz aylarda kral olduktan sonra Charles gitti, Vatikan'da barışı sağladı. Bir büyük savaştan önce mutabakatlar, anlaşmalar, sözleşmeler, intikaller, yön değiştirmeler olur. Bunu gösterge olarak karşımıza alabiliriz."

"Herkes birinci sınıf vatandaş"

Ülkenin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

"86 milyon hep beraber çalışmak suretiyle, tek yumruk, tek yürek, terörsüz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Burada önemli konulardan birinin altını çizmek istiyorum. Türkler, Kürtler, Araplar, Zazalar kardeştir. Bunu bileceğiz, bunu göreceğiz. Burada kimsenin tereddüdü olmasın. Hiçbir şekilde kimse kimseyi dışlamayacak. Alevi, Sünni, böyle bir ayrım yok. 86 milyon bir ve bütünüz. Herkes birinci sınıf vatandaş."

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da eğitim, araştırma ve projelerle başarı çıtasını yükseklerde tuttuklarını, yetişen nitelikli iş gücü ile aranan eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli katkılar sağladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Akar'a plaket ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA
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