Hürmüz Boğazı\'nda Yeni Protokol Yakın

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı için yeni bir protokol üzerinde anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtirken, boğazın yeniden açılmasının, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a tazminat ödemesi de dahil olmak üzere diğer şartlara bağlı olacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Gazeteciler Günü kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakan Arakçi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen görüşmelere ilişkin, "Hürmüz Boğazı'nın yasal mekanizması ve yönetimi ile ilgili olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güzergahının belirlenmesi konusunda Umman ile görüşmeler sürüyor ve bir anlaşmaya çok yakınız. Ancak Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD tarafından İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ihlallerine ilişkin tazminat ödenmesi da dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nda geçmişteki Trafik Ayrım Düzeni artık Tahran için kabul edilemez. Yeni bir rotanın değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknik ve hukuki karmaşıklıklar nedeniyle şu anda geçici bir güzergahtan bahsediyoruz. Yeni bir güzergaha ulaşılmadan önce geçici güzergah, ana güzergah için temel olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda mevcut haritalar esas alınarak iki ülkenin kara ve deniz kuvvetleri arasında görüşmeler yapılmıştır ve bu görüşmelerin sonuçlanmasının ardından yeni güzergah belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Arakçi, "Mutabakat zaptı ihlalleri tek tek incelenmeli, mutabakat zaptını ihlal eden taraf ABD'dir. İran, Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesini uyguluyordu ve trafik durumunun 1 ay içinde normale dönmesi bekleniyordu, bu da iki hafta içinde gemi trafiğinin savaş öncesi seviyenin yüzde 60'ına ulaşılması anlamına geliyordu. Ancak ABD'liler Hürmüz Boğazı'nda yeni güzergahlar oluşturmak istiyordu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetimini baltalamaya çalıştılar. Bu nedenle Mutabakat Zaptı'nın ihlali ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim rolünün zayıflatılması hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.