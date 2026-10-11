Husilerin Riyad Havalimanı füze saldırısını BM ve AB kınadı, en az 12 ölü, 309 yaralı var

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere, Pakistan, Mısır, Katar ve Irak tarafından kınanırken, saldırının bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısı, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. En az 12 kişinin öldüğü, 309 kişinin ise yaralandığı balistik füze saldırısının ardından çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş peş peşe açıklamalar yaparak olayın bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirirken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, saldırının "tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiğini" söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Leyen, "Suudi Arabistan ve halkıyla dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu çatışmanın askeri bir çözümünün olmadığı konusunda her zaman net olduk"

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband da saldırı karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, "Etkilenenlerle dayanışma içindeyiz" dedi. Miliband, İngiliz vatandaşlarına havalimanından uzak durmaları, İngiliz hükümetinin seyahat tavsiyelerini ve Suudi Arabistan makamlarının uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ise Suudi Arabistan'a havadan havaya yakıt ikmali desteği sağlandığını bildirdi. BBC'nin Sunday with Laura Kuenssberg programında açıklama yapan Streeting, dün geceki saldırının ardından Suudi Arabistan'a daha fazla destek verebileceğinin sinyalini söyledi. Sivil bir hedefe yönelik gerçekleştirilen saldırının "hiçbir şartta haklı gösterilemeyeceğini" söyleyen Wes Streeting, İngiltere'nin saldırı amaçlı askeri operasyonlara katılıp katılmayacağı sorusuna ise "Şu aşamada değerlendirdiğimiz bir konu değil" cevabını verdi. İngiltere Savunma Bakanı, "Bu çatışmanın askeri bir çözümünün olmadığı konusunda her zaman net olduk" diye konuştu.

"Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ağır bir ihlali"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "iğrenç" olarak ifade ettiği saldırıyı kınarken, bunun "bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit" olduğunu vurguladı. Mısır hükümeti, Suudi Arabistan'ın yanında "kararlılıkla durduğunu" belirterek, ülke topraklarına yönelik "devam eden saldırıları şiddetle kınadığını" açıkladı. Katar hükümeti ise saldırıyı "Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ağır bir ihlali, bölgesel güvenliğe ve sivillerin emniyetine yönelik doğrudan bir tehdit" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Katar'ın güvenliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğu ve bunun 6 Arap ülkesinden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) kolektif güvenlik sisteminin de bir parçasını oluşturduğu vurgulandı.

Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da saldırı kınandı. Açıklamada, Irak'ın, "askeri eylemlerdeki her türlü tırmanışı ve saldırganlık eylemlerini reddettiği" ifade edilirken, bu tür eylemlerin anlaşmazlıkları daha da derinleştirdiği ve barış üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Irak, askeri veya şiddet içeren eylemlere alternatif olarak diyalog ve uzlaşıyı sürekli desteklemiştir" denildi.