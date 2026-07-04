Hz. Nuh’u Anma Etkinliği Şırnak’ta Gerçekleşti

Şırnak Valiliğinin bu yıl 5.'sini düzenlediği Hz. Nuh'u anma etkinliğine katılan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye politikası ile Hz Nuh'un gemisini yeniden inşa ettiğini söyledi.

Nuh Peygamber Camii'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde kılınan namaza müteakiben Hz. Nuh'un makamı ziyaret edildi. Şırnak Valisi Birol Ekici, MHP Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Hz. Nuh'u Anma Merasimine katılan vatandaşlara aşure ve limonat ikram etti.

Hz. Nuh Peygamberin makamının ziyaret edilmesinden sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye politikası ile Hz Nuh'un gemisini yeniden inşa ettiğini söyledi.

Hz Nuh'u anma etkinlikleri kapsamında Cizre'ye ilk defa geldiğini ve burada olmaktan da mutlu olduğunu belirten Akçay, "Öncelikle her şeyin temeli huzur. Bu huzur içerisinde bu anma törenleri, çeşitli etkinlikler, güvenlik ve diğer etkinliklerin huzur içinde yürütülmesinden ziyadesiyle çok mutluyum. Hz Nuh'un bu gemisinde bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yeri vardır. Bu gemide çok daha huzurlu ve mutlu geleceğe doğru birlik beraberlik içerisinde ilerleyeceğiz inşallah" dedi.

Hz. Nuh'u Anma etkinliklerinin bu yıl 5.'sini düzenlediklerini ifade eden Şırnak Valisi Birol Ekici, "Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye çağrısı var. Bu terörsüz Türkiye çağrısına milletimiz, hemşehrilerim uyduğu için gerçekten bir çaba var. Millet içerisinde, devlet dairelerinde bir çaba var ve tüm kamu görevlerinde bir çaba var. Bunun içinde çok sevinçliyim. Türkler, Kürtler ve Arapların bu coğrafyada binlerce yıldır kardeş olarak yaşadı. Ama bir son kırk yılda Hz. Nuh'un sefinesine sadece uzaktan baktık. Artık yarın orada birlikte bir güzel program gerçekleştireceğiz. Bu bizim kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin göstergesidir" diye konuştu. - ŞIRNAK