İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı

04.05.2022 20:56
İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, yaptığı konuşmada, İstanbul'daki 16 milyon vatandaşın selamını Trabzon'a getirdiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi nedeniyle iki bayram yaşadıklarını dile getiren İmamoğlu, "Maç sonunda kızımla mutluluktan ağlaştık. Allah hepimize gözyaşını sadece mutluluk gözyaşı olarak versin. En son şampiyonluğu 13 yaşında yaşamış bir kişi olarak kızımla sarılarak, eşimle beraber kutladık. Eşim bunu, kendi sayfasında ama sadece akrabaların olduğu kapalı bir sayfada yazdı. Ondan sonra oradaki bir muzip akrabamız da aldı bunu paylaştı, millet de bunu yaydı." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, ülkenin hangi insanı olursa olsun hepsine vatandaş gözüyle baktığına işaret ederek, "Bana oy vermiş, vermemiş İstanbul'da benim için Trabzonlu da bir, Diyarbakırlı da bir, Edirneli de bir, Karslı da bir, Urfalı da bir, Mardinli de bir, Giresunlu da bir, Kastamonulu da Sivaslı da bir. Doğrusu bu değil mi Trabzonlu hemşehrilerim? Bir baba, bir anne evladını ayırabilir mi? Bir belediye başkanı da vatandaşını ayıramaz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret eden İmamoğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bazı yöneticilerle bir araya geldi.

Ağaoğlu'nun, ziyaret anısına İmamoğlu'na telkari plaket ve Trabzonspor forması hediye ettiği öğrenildi.

Daha sonra Akçaabat ve Yomra ilçesindeki vatandaşların da bayramını kutlayan İmamoğlu, Yomra Belediyesi tarafından yapılan Hürriyet Parkı ve Sosyal Yaşam Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

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Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor, İstanbul, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika


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