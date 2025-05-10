İBB\'ye yönelik \'yolsuzluk\' soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

FİRARİ MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'vergi Usul Kanuna muhalefet' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Murat Gülibrahimoğlu

MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU

Şüpheli Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti. Şüphelinin mal varlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

"HAFRİYAT DÖKÜM İŞLERİ TEKEL HALİNE GETİRİLEREK GÜLİBRAHİMOĞLU'NA VERİLDİ"

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren ve uzun yıllardır inşaat, hafriyat ve madencilik işleriyle uğraştığını belirten Ö.K., Gülibrahimoğlu hakkında şu iddiaları dile getirdi: "İstanbul'da yaklaşık 6 yıl önce hafriyat döküm işleri bir anda tekel haline getirilerek Murat Gülibrahimoğlu isimli şahsın uhdesine verilmiştir. Döküm sahasında tekel olmasından kaynaklı fahiş fiyatlar uygulamakta, insanları mağdur etmektedir. Döküm sahasının bulunduğu ancak başta döküm sahası olmayan alana bu şahsa özel sütre yaptırma işi İSFALT tarafından verildi. Bu sütre işlerini fahiş fiyata yaparak çok ciddi gelir elde etti. Sütreyle çevirme işlemlerinin devam ettiği bu alanda Murat Gülibrahimoğlu'na döküm izni verilerek belediyenin uhdesinde bulunması gereken döküm sahalarının kontrolü tamamen bu şahsa verilmiştir."

"NAYLON FATURA TEKNİĞİ İLE DIŞARIYA ÇIKARTILMAKTADIR"

Döküm ve hafriyat işlerinin önceden belediyenin bünyesinde olduğunu anlatan Ö.K, "Hafriyat parası belediyenin hesabına yatar, döküm sahasında ortak olan şahıs buradan parasını alırken, şu an para yatırma işlerinin tamamı bu şahsın hesabına yatmaktadır. Yatırılan paralarda yapılan incelemeler sonucu görülecektir ki naylon fatura tekniğiyle dışarıya çıkartılmaktadır. İçi boş olan bir şirket bu yöntemle dolu hale getirilmekte, hem vergi kaçırılmakta hem de sürekli beraber olduğu Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a nakit para akışı sağlanmaktadır. Murat Gülibrahimoğlu mart ayının başında yurt dışına gitmiş olup hali hazırda işlere devam etmektedir." dedi.

"İBB'NİN GELİRLERİNDE AYLIK 1,5 MİLYAR LİRALIK KAYIP OLUŞTU"

Gülibrahimoğlu'nun firmasının orman sahası işgali yaparak taş kırım işlerini gerçekleştirdiğini ileri süren Ö.K, şunları anlattı: "Söz konusu tekelleşme neticesinde İstanbul'da birçok kişi mağdur olmaktadır. Belediye iştiraklerinden iş alan firmalar bu firmadan mıcır almaya yönlendirilmektedir. Yine Çiftalan'daki kum ocağında da usulsüz birçok işlem yapmaktadır. Bu yaptığı işlerin tamamına belediye göz yummakta ve Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz üzerinden menfaat temin etmektedirler. İBB'nin uzun yıllar büyük gelir kalemlerinden olan bu alanı bir şahsa devretmesi neticesinde belediye gelirlerinde de yaklaşık 1,5 milyar liralık aylık bir kayıp oluşmuştur. Bu kayıp sadece belediyenin değil, tüm İstanbulluların kaybıdır."