İbiş: Gençlik Kolları Bir Okuldur

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "AK Parti Gençlik Kolları bir okuldur. Bu okulda sadece siyaset değil, ahlak, adalet, vatan sevgisi ve millet bilinci öğretilir" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Gençlik Kolları'nda yetişmiş isimlere yönelik hadsiz ve seviyesiz ifadeleriniz, AK Gençlik'in başarısına olan tahammülsüzlüğünüzün açık göstergesidir. AK Parti Gençlik Kolları bir okuldur. Bu okulda sadece siyaset değil, ahlak, adalet, vatan sevgisi ve millet bilinci öğretilir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolarında yetişen gençlerin ülkeye hizmet ettiğini vurgulayan İbiş, şunları kaydetti:

"Bugün bu teşkilattan yetişmiş yüzlerce genç; bu ülkeye şerefiyle hizmet etmektedir. Bu gençlerin en büyük referansı; alın terleri, sadakatleri ve milletine duydukları aşktır. CHP'nin yıllardır gençleri sadece ihtiyaç duyduğunda aparat olarak gördüğü ortadadır. Gençleri yönetim kademelerine almaktan kaçınan, onların fikirlerini ciddiye almayan bir zihniyetin bugün gençlik üzerine söz söylemesi trajikomiktir. Ne yazık ki kendi içindeki genç potansiyeli dahi değerlendiremeyen bir genel başkanın AK Parti'nin gençliğine dil uzatması yalnızca bir çaresizliğin dışa vurumudur." - ANKARA