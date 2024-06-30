İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Destek Mesajları Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Destek Mesajları Gönderdi

İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'e Destek Mesajları Gönderdi

Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilere sert bir şekilde karşılık verdi. Aydemir, Tekin'in nitelikli ve vatansever bir isim olduğunu vurgulayarak, onun Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevini başarıyla yürüttüğünü belirtti. Aydemir ayrıca, Tekin'in eğitim alanındaki tecrübelerini ve milli duruşunu desteklediklerini ifade etti.

30.06.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek mesajları geldi.

Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik bazı çevrelerden gelen eleştirileri sert bir dille eleştirdi. Aydemir, Tekin'in nitelikli ve vatansever bir isim olduğunu belirterek, onun Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevini başarıyla yürüttüğünü vurguladı.

Tekin'in Eğitim Alanındaki Tecrübeleri

Aydemir, Yusuf Tekin'in sadece bakan olarak değil, daha önce müsteşar ve bakan yardımcısı olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'na önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Aydemir, "Yusuf Tekin, noksanları yakından bilen ve sorunlarının çözümü için uzun yıllardır gayret sarf eden bir isimdir," dedi.

Eleştirilerin Altındaki Nedenler

Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilerin aslında onun duruşuna karşı yapıldığını belirten Aydemir, "Yusuf Tekin'in duruşu milli ve yerli bir duruştur. Erzurum'un bağrından çıkmış esaslı bir dadaştır," şeklinde konuştu. Aydemir, Tekin'in bu milli duruşunun bazı çevreleri rahatsız ettiğini savundu.

Halkın Desteği

İbrahim Aydemir, Yusuf Tekin'e sonuna kadar sahip çıktıklarını ve destek verdiklerini belirtti. "Kendisine sonuna kadar sahip çıkıyoruz ve destekliyoruz. Milletimizin de büyük çoğunluğu Yusuf Tekin'in arkasındadır," ifadelerini kullanan Aydemir, halkın Tekin'e olan güveninin tam olduğunu söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, İbrahim Aydemir, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Destek Mesajları Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:07:34. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Destek Mesajları Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement