İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı görevini Hakan Fidan'dan devraldı

MİT'ten yapılan bilgilendirmede, " Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 'nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan devralmıştır" denildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın , yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan 'dan görevi devraldı.

MİT Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın: Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam