İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı görevini Hakan Fidan'dan devraldı - Son Dakika
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İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı görevini Hakan Fidan'dan devraldı

İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı görevini Hakan Fidan'dan devraldı

06.06.2023 18:14

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan görevi devraldı. MİT'ten yapılan açıklamada devir teslim töreninin gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

"SAYIN İBRAHİM KALIN GÖREVİ DEVRALMIŞTIR"

MİT'ten yapılan bilgilendirmede, " Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan devralmıştır" denildi.

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Son Dakika Politika İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı görevini Hakan Fidan'dan devraldı - Son Dakika


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